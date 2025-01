Calciomercato, Atalanta e Fiorentina si sfidano per un attaccante della Premier League

Calciomercato gennaio, Atalanta e Fiorentina si sfidano per un attaccante della Premier League. La Dea e i Gigliati hanno bisogno di alternative in attacco e per questo sono pronte ad investire in questa sessione invernale di mercao. Gasperini ha infatti il solo Retegui come prima punta, peraltro ora infortunato, con Scamacca che rientrerà solo in primavera dopo la rottura del crociato della scorsa estate; situazione simile per Palladino, per il quale al netto degli infortuni c’è a disposizione un solo centravanti puro, Kean.

Atalanta e Fiorentina su Dominic Calvert-Lewin

Dominic Calvert-Lewin, attaccante centrale dell’Everton, si avvicina a una fase cruciale della sua carriera. Con il contratto in scadenza a giugno e il rifiuto della proposta di rinnovo da parte del club di Liverpool, il classe ’97 è al centro di molte speculazioni di mercato. L’attaccante inglese, che può adattarsi anche come seconda punta, sta attirando l’attenzione di club italiani, tra cui Atalanta e Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Atalanta ha chiesto informazioni sul giocatore nelle ultime ore. Il club di Gasperini, sempre attento alle opportunità di mercato, potrebbe vedere in Calvert-Lewin un rinforzo ideale per aumentare le opzioni offensive e mantenere alta la competitività sia in Serie A che nelle competizioni europee.

Anche la Fiorentina sarebbe interessata al profilo dell’attaccante inglese, ma l’operazione si presenta complessa. Calvert-Lewin attualmente guadagna 5 milioni di sterline annuali (circa 5,7 milioni di euro), una cifra fuori portata per il tetto salariale dei viola. Tuttavia, il club toscano potrebbe cercare di sfruttare il contratto in scadenza per negoziare condizioni più favorevoli.

Numeri e prospettive del classe ’97 in forza all’Everton

In questa stagione, Calvert-Lewin ha disputato 18 partite di Premier League, segnando solo 2 reti, entrambe tra agosto e settembre. Nonostante un rendimento non eccezionale, il suo valore resta elevato per esperienza e potenziale, essendo ancora nel pieno della maturità calcistica.

Con richieste provenienti anche da altri campionati, il futuro di Calvert-Lewin è destinato a chiarirsi nelle prossime settimane. Se la sua avventura con l’Everton è ormai prossima alla conclusione, resta da vedere quale sarà il progetto più convincente per l’attaccante, tra ambizioni sportive e condizioni economiche.

