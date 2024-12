Home | Calciomercato, il campione in rotta con il Bayern via a parametro zero: ha solo 29 anni e fa gola a tutti

Calciomercato, per la prossima l’estate si potrebbe aprire un’opportunità per molti club alla ricerca di un attaccante. Ed è un’opportunità importante, perché riguarda un giocatore di soli 29 anni che sino a poco tempo fa era considerato uno dei più forti e talentuosi della sua generazione, e sta disputando una buona stagione anche quest’anno. Ma potrebbe non bastare.

O la frazione di secondo che passa tra il movimento a rientrare di Leroy Sanè e la sassata che fulmina Lunin per portare il Bayern sull'1-1. Questo dopo i primi 45 minuti a cui ai bavaresi è proprio mancata quella rapidità di esecuzione.pic.twitter.com/neczu13EWi — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) May 1, 2024

Leroy Sané, attaccante tedesco del Bayern Monaco, potrebbe essere al passo d’addio con il club bavarese. Il contratto del giocatore scade a giugno e, a meno di sorprese, il rinnovo appare sempre più lontano. Questo scenario lo pone al centro delle attenzioni di numerose squadre, pronte a ingaggiarlo a parametro zero.

Sané, che compirà 29 anni a gennaio, è un giocatore con un passato da protagonista. Si è affermato al Manchester City, prima di approdare al Bayern Monaco per una cifra milionaria. Nonostante i successi in Germania, non è mai riuscito a diventare un leader assoluto della squadra. Eppure i suoi numeri non sono deludenti: in quattro anni e mezzo al Bayern ha totalizzato 194 presenze e 53 gol.

Nonostante questo, le prestazioni altalenanti e uno stipendio da 10 milioni di euro annui hanno spinto il club a valutare la possibilità di lasciarlo partire. Sané, dal canto suo, sarebbe disposto a restare in Baviera. “Il discorso economico per me va in secondo piano. Ritengo più importante il pacchetto completo: come vengo valutato dal club, la filosofia di gioco, gli obiettivi raggiungibili come la Champions League“.

Calciomercato, un’occasione per la Juventus?

Il giocatore si è detto disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di rimanere, ma i primi mesi del 2025 saranno decisivi per capire se il Bayern lo considera ancora parte del progetto. Se il club decidesse di non rinnovare, Sané si troverebbe libero sul mercato a giugno, un’occasione imperdibile per molti club. Già in passato l’Arsenal aveva mostrato interesse, e non mancano pretendenti in Premier League.

Anche in Serie A, il tedesco può interessare ad alcune big, come la Juventus, che lo ha già seguito in passato. Con una valutazione di mercato intorno ai 40 milioni di euro e la possibilità di prenderlo a parametro zero, Sané è pronto a diventare un pezzo pregiato del mercato estivo. Le prossime settimane saranno fondamentali per delineare il futuro di un talento che, a 29 anni, ha ancora molto da offrire al calcio internazionale.

