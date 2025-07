Home | Norvegia-Italia: pronostico, statistiche e quote per i quarti

La sfida tra Norvegia e Italia ai quarti di finale degli Europei femminili rappresenta un momento storico per le Azzurre, chiamate a superare un ostacolo impegnativo per raggiungere la semifinale. Dopo aver conquistato il secondo posto nel girone, la selezione guidata da Soncin si prepara ad affrontare una delle squadre più prolifiche del torneo, in una partita che promette equilibrio e intensità. Le statistiche e le analisi degli operatori scommesse evidenziano la difficoltà della gara e offrono spunti interessanti per chi segue con attenzione il calcio femminile.

Statistiche e precedenti: equilibrio e gol tra Norvegia e Italia

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento forte di un percorso significativo nella fase a gironi:

Norvegia : tre vittorie su tre partite (2-1 contro Svizzera e Finlandia , 4-3 contro Islanda ), 8 reti segnate e 5 subite.

: tre vittorie su tre partite (2-1 contro e , 4-3 contro ), 8 reti segnate e 5 subite. Italia: secondo posto nel girone con 4 punti, frutto di una vittoria (1-0 contro Portogallo), un pareggio (1-1 con Belgio) e una sconfitta (1-3 con la Spagna).

La Norvegia, pur essendo imbattuta e dotata di un reparto offensivo temibile – attenzione in particolare a Gaupset e Leonhardsen-Maanum – ha mostrato qualche fragilità in difesa, incassando cinque reti in tre partite. Dall’altra parte, l’Italia ha dimostrato solidità ma anche qualche difficoltà nel trovare la via del gol, pur mantenendo una buona organizzazione difensiva, soprattutto nella fase a gironi.

I due precedenti più recenti tra le due nazionali risalgono al 2024 in Nations League, entrambi terminati in parità (0-0 e 1-1). In generale, nelle ultime dieci sfide, la Norvegia ha ottenuto 5 vittorie, l’Italia 2, mentre 3 sono stati i pareggi.

Squadra Vittorie nel girone Gol fatti Gol subiti Norvegia 3 8 5 Italia 1 3 3

Le probabili formazioni vedono la Norvegia schierarsi con il 4-3-3 e l’Italia pronta a replicare con un modulo equilibrato, senza squalifiche tra le Azzurre.

La principale notizia è il sogno semifinale per la squadra di Soncin, che cerca di eguagliare i migliori risultati storici ottenuti negli anni ’90. Gli esperti sottolineano come la partita possa essere decisa dai dettagli, con la Norvegia leggermente favorita secondo alcuni pronostici, ma con l’Italia pronta a sfruttare ogni occasione.

Il focus delle scommesse si concentra su alcuni mercati principali:

Vittoria Italia : quota tra 2.40 e 2.50

: quota tra 2.40 e 2.50 Vittoria Norvegia : quota 3.10

: quota 3.10 Pareggio: quota 3.10

Under 2,5: tra 1.60 e 1.65

Gol di entrambe le squadre: 1.84-1.85

Pareggio al primo tempo: circa 2.00

In sintesi, il quarto di finale tra Norvegia e Italia si preannuncia come una sfida equilibrata e ricca di suspense. Le statistiche recenti e le quote dei principali operatori suggeriscono una partita combattuta, con il sogno delle Azzurre che continua a ispirare tifosi e appassionati. Per questo appuntamento, l’attenzione va rivolta sia alle possibili sorprese in campo sia alle opportunità offerte dalle scommesse, con quote che riflettono l’incertezza del match. Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!