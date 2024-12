Il Milan corre ai ripari: il colpo di mercato da anticipare a Gennaio

Il Milan corre ai ripari per raddrizzare la sua stagione e pensa di anticipare un colpo previsto per il mercato estivo. In casa rossonera si prova così a dare una scossa al mercato di gennaio, puntando su Samuele Ricci, centrocampista del Torino, il cui arrivo era inizialmente previsto per giugno.

https://t.co/YDh6uVzrqQ



🔴⚫Ricci Milan

😍 Tentativo a gennaio! — Milan News 24 (@Milannews24_com) December 27, 2024

Il giovane talento granata, nato il 21 agosto 2001, sta disputando una stagione di alto livello e ha attirato l’interesse di diversi club, ma è il Milan a spingere per portarlo subito a Milano. La dirigenza rossonera cerca una valida alternativa per il centrocampo, che attualmente si regge sulle ottime prestazioni di Fofana e Reijnders.

Per un ulteriore salto di qualità, è necessario aumentare la profondità della rosa con un profilo giovane ma già pronto. Ricci, grazie alla sua visione di gioco, intelligenza tattica e capacità di coprire sia la fase difensiva che quella offensiva, rappresenta il profilo ideale per il progetto rossonero.

Milan, l’ostacolo Torino

Il Milan punta a chiudere la trattativa già a gennaio, ma per ora il Torino, guidato dal presidente Urbano Cairo, non sembra intenzionato a lasciar partire il suo gioiello a stagione in corso. La “quadra” tra le due società sarà fondamentale per anticipare il trasferimento.

Il possibile arrivo di Ricci rappresenta non solo un rinforzo immediato, ma anche un investimento per il futuro, in linea con la politica del club di puntare su giovani di talento per costruire una squadra competitiva nel tempo. Restano ora da seguire gli sviluppi della trattativa, che potrebbe regalare ai tifosi rossoneri un’importante sorpresa nel mercato di gennaio.

Leggi anche: