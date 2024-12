Calciomercato Roma: Ranieri vuole trattenere Dybala, due attaccanti molto diversi come vice-Dovbyk

Calciomercato Roma, i giallorossi si preparano a una sessione invernale di mercato particolarmente intensa, con il direttore sportivo Ghisolfi già al lavoro per rinforzare una rosa che punta a essere competitiva nella seconda parte della stagione. Le priorità sono chiare: un nuovo innesto sulla fascia destra della difesa e un centrale per solidificare il reparto arretrato. L’attacco invece necessita di un’alternativa per far rifiatare Dovbyk.

Dybala, rinnovo automatico vicino. E per l’attacco Beto o Raspadori

Prima di pensare ai nuovi arrivi, Claudio Ranieri ha chiesto esplicitamente la conferma di Paulo Dybala. Come riporta l’edizione romana di Repubblica, al momento non è arrivata alcuna offerta concreta dal Galatasaray, e tra cinque partite scatterà il rinnovo automatico del contratto fino al 2026. La permanenza della Joya rappresenta una priorità assoluta per il club giallorosso.

In attacco, la necessità è garantire un’alternativa a Dovbyk per consentirgli di rifiatare. Tra i nomi seguiti c’è quello di Beto, attualmente in forza all’Everton, e la sinergia con il club inglese potrebbe agevolare una trattativa. Occhi anche su Giacomo Raspadori: nonostante il direttore sportivo del Napoli, Maurizio Manna, abbia dichiarato il giocatore incedibile, resta viva l’ipotesi di uno scambio con Lorenzo Pellegrini. Alla fine potrebbero anche arrivare tutti e due, avendo caratteristiche ben diverse: Beto centravanti classico, Raspadori seconda punta mobile, all’occorrenza anche trequartista o mezzala offensiva.

Pellegrini, Hermoso, Shomurodov e Le Fée in uscita

Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, al centro di diverse voci di mercato, potrebbe lasciare la capitale. Tra i club interessati c’è l’Inter di Simone Inzaghi, che monitora la situazione con attenzione ma attenzione anche al Napoli di Antonio Conte. I giallorossi parlano con l’Inter nell’ipotesi di uno scambio, clamoroso, tra Pellegrini e Frattesi.

Sempre sul fronte delle cessioni, Mario Hermoso è seguito dal Fenerbahce di José Mourinho, che lo vorrebbe portare in Turchia. Eldor Shomurodov è invece conteso da Empoli e Cagliari, ma si parla di un prestito. Anche Enzo Le Fée potrebbe andare in prestito, ma in Francia, per trovare maggiore spazio.

Con la sessione di gennaio alle porte, la Roma è pronta a intervenire sul mercato per rinforzare i reparti più fragili e, al contempo, gestire eventuali uscite. Il rinnovo di Dybala e i possibili colpi in attacco potrebbero delineare una squadra ancora più ambiziosa per affrontare le sfide della seconda parte di stagione.

