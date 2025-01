Calciomercato invernale al via, ecco i primi colpi possibili: Como e Lazio aprono le danze

Calciomercato gennaio, è cominciata ufficialmente oggi la sessione invernale di mercato e le squadre di Serie A sono già pronte a chiudere i primi affari. In queste ore sono attivissime in particolare Como e Lazio, ma occhio anche a Juventus e Napoli pronte a chiudere alcune importanti operazioni.

Calciomercato gennaio, il Como pronto a chiudere per un talento spagnolo

Il calciomercato del Como inizia con un colpo di prestigio: è ormai prossimo l’accordo con il Betis Siviglia per l’acquisto di Assane Diao, giovane esterno d’attacco classe 2004, già nel giro delle selezioni giovanili della nazionale spagnola. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione è stata impostata sulla base di 11 milioni di euro, cifra che testimonia le grandi ambizioni del club lombardo.

Dietro l’affare c’è il contributo di Cesc Fàbregas, figura centrale nella dirigenza del Como, che avrebbe segnalato il talento spagnolo come rinforzo ideale per la squadra neopromossa in Serie A. Diao ha mosso i primi passi nel calcio giovanile con le maglie del Badajoz, del CP Flecha Negra e del Balón de Cádiz CF, prima di approdare nel 2021 al Real Betis, che ne ha subito intuito le potenzialità.

Il suo esordio nella Liga è stato da ricordare: il 24 settembre 2023, contro il Cádiz, ha trovato il gol al debutto, contribuendo al pareggio per 1-1. Le sue qualità tecniche e fisiche lo hanno reso uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo. Dotato di una buona tecnica individuale, è particolarmente abile nei cross e nel creare occasioni per i compagni, ma può anche essere pericoloso in fase di finalizzazione.

En caso de que se concrete la salida de Assane Diao al Como (según @AFDLP, 11M por el 80% del pase), la idea del #RealBetis es que su "heredero" en la banda sea Jesús Rodríguez.



❌Esto NO quiere decir que no vaya a haber fichajes en enero, se trabaja en varios nombres. pic.twitter.com/0Vhqbw9Pn3 — Luis Pérez  (@luisperezbej) January 2, 2025

Lazio in pressing per Fazzini, trattativa veloce con l’Empoli ma non ancora chiusa

La Lazio accelera le operazioni di mercato in vista della finestra invernale e punta dritto su Jacopo Fazzini, classe 2003 e uno dei prospetti più promettenti dell’Empoli. Il ds Fabiani ha già incassato il sì del giocatore, ma manca ancora l’accordo con il club toscano, che intende sfruttare l’interesse di altri club, su tutti il Napoli, per aumentare il prezzo del cartellino.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la distanza tra domanda e offerta è di circa 3 milioni di euro sull’obbligo di riscatto. L’Empoli chiede 15 milioni, mentre Lotito è fermo a 12 milioni, ma i contatti tra le due società sono continui. La proposta della Lazio prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto, una formula che consentirebbe ai biancocelesti di dilazionare l’investimento. Tuttavia, il club romano è vincolato dall’ormai noto indice di liquidità, che limita le operazioni in entrata.

Per far spazio a Fazzini, la Lazio ha già effettuato delle cessioni, tra cui quelle di Akpa Akpro e Diego Gonzalez, che hanno liberato circa un milione di euro in ingaggi. Nonostante ciò, il presidente Corsi dell’Empoli pretende garanzie economiche adeguate per il riscatto tra due anni, e resta fermo sulle sue richieste.

Rebecca Corsi (Empoli) 🎙 "Napoli & Lazio want Jacopo #Fazzini? We'll see what happens this month and who will step forward, all i can tell you now is that 8 mil won't be sufficient." #SerieA pic.twitter.com/xP65MxPlcY — LazioLand (@Lazio_Land) January 1, 2025

I biancocelesti valutano anche Casadei

Se l’affare con l’Empoli dovesse complicarsi ulteriormente, la Lazio potrebbe virare su Cesare Casadei, talento del Chelsea attualmente in prestito al Leicester in Championship. Tuttavia, anche questa operazione non sarebbe semplice, considerando il valore del giocatore e la concorrenza di altri club.

La Lazio resta comunque fiduciosa di chiudere per Fazzini, che rappresenta un profilo ideale per arricchire il centrocampo di Maurizio Sarri con qualità e freschezza, in vista della seconda parte della stagione.

