Pronostico Italia-Serbia: statistiche e analisi VNL 2025

La Volleyball Nations League 2025 prosegue e vede le Azzurre impegnate nel loro decimo incontro contro la Serbia, dopo aver trionfato in tutte le nove partite precedenti e aver conquistato la qualificazione ai quarti di finale. Questa sfida rappresenta un momento cruciale per consolidare la leadership nel ranking mondiale e confermare il momento positivo della Nazionale italiana di pallavolo femminile.

Statistiche e precedenti: Italia capolista, Serbia a caccia di riscatto

Il match tra Italia e Serbia nella Volleyball Nations League 2025 si presenta particolarmente interessante sotto il profilo delle statistiche e dei precedenti. Ecco i dati salienti:

Italia attualmente al 1° posto nel ranking mondiale FIVB con 457,49 punti.

attualmente al 1° posto nel ranking mondiale con 457,49 punti. Serbia decima nel ranking con 240,25 punti.

decima nel ranking con 240,25 punti. Nei cinque precedenti tra le due squadre nella VNL, l’ Italia ha vinto quattro volte, compresa l’ultima sfida del 2024 per 3-1.

ha vinto quattro volte, compresa l’ultima sfida del 2024 per 3-1. La partita assegna punti importanti: una vittoria netta dell’Italia permetterebbe di incrementare ulteriormente il bottino, mentre una sconfitta potrebbe ridurre sensibilmente il vantaggio nel ranking.

Per la Week 3 della VNL, il commissario tecnico Julio Velasco ha convocato 14 atlete, tra cui spiccano nomi come Paola Egonu, Monica De Gennaro e Myriam Sylla. Queste giocatrici rappresentano punti di riferimento sia in attacco che in difesa. La profondità e il talento della rosa italiana continuano a essere uno dei principali punti di forza della squadra.

Le combinazioni possibili per l’assegnazione dei punti ranking sono le seguenti:

Risultato Punti per l’Italia Vittoria 3-0 +1,22 Vittoria 3-1 +0,01 Vittoria 3-2 +0,01 Sconfitta 2-3 -13,78 Sconfitta 1-3 -16,28 Sconfitta 0-3 -18,78

La sfida promette dunque grande spettacolo, con le Azzurre pronte a difendere il primato e la Serbia intenzionata a migliorare la propria posizione internazionale. Gli appassionati attendono aggiornamenti in tempo reale e statistiche set per set per seguire l’andamento dell’incontro.

In conclusione, la partita tra Italia e Serbia nella VNL 2025 rappresenta un appuntamento chiave sia per la classifica sia per la crescita del gruppo guidato da Velasco. Le quote e i punteggi in palio rendono ogni set determinante per il ranking mondiale. Resta aggiornato con le nostre analisi dettagliate e segui tutte le ultime novità sulla Volleyball Nations League femminile!