Juventus, occasione Zirkzee: Giuntoli prova a fare un regalo d’anno nuovo a Thiago Motta

Zirkzee alla Juventus, l’avventura dell’attaccante olandese al Manchester United sembra già giunta a un punto di rottura. Dopo pochi mesi in Premier League, l’attaccante olandese ex Bologna è stato relegato ai margini del progetto tecnico. La situazione è peggiorata in seguito alla sostituzione precoce subita contro il Newcastle, una decisione che ha sancito la mancanza di fiducia del nuovo tecnico Ruben Amorim. Quest’ultimo, infatti, preferisce puntare su Gyökeres, con cui ha condiviso una proficua esperienza allo Sporting Lisbona.

🚨 Manchester United are prepared to part ways with Joshua Zirkzee in January to help raise funds to sign Viktor Gyökeres.



The Swedish striker is likely to cost around £63m.



(Source: Tutto Juve) pic.twitter.com/pqiwGZ8ItP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 1, 2025

Juventus in pole position per l’ex pupillo di Motta

In questo contesto, la Juventus di Thiago Motta, che conosce bene Zirkzee dai tempi del Bologna, è pronta a intervenire nella finestra di calciomercato di gennaio. L’allenatore italo-brasiliano lo considera un profilo ideale per completare il reparto offensivo bianconero. La richiesta di Motta è chiara: avere Zirkzee come alternativa a Vlahovic, le cui caratteristiche non sono perfettamente in linea con la filosofia tattica del tecnico.

Tuttavia, la trattativa potrebbe essere complessa. La Juventus può permettersi l’operazione solo in prestito con diritto di riscatto, preferibilmente senza esborso iniziale. Una formula che il Manchester United dovrà valutare con attenzione, soprattutto considerando l’importante investimento fatto sul giocatore in estate.

L’alternativa dal PSG e le priorità di Giuntoli

Se l’affare Zirkzee non dovesse concretizzarsi, la Juventus ha già individuato un’alternativa di prestigio: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è in rotta con il Paris Saint-Germain e potrebbe cambiare squadra già a gennaio. Tuttavia, l’operazione appare ancora più complessa sia per costi che per dinamiche contrattuali, rendendo Zirkzee la pista più percorribile per i bianconeri.

Il ds Cristiano Giuntoli, intanto, continua a concentrarsi sulle altre necessità della rosa. La ricerca di un difensore centrale e la gestione del caso Danilo restano le priorità assolute. Tuttavia, l’attenzione al reparto offensivo non è mai mancata, e la Juventus potrebbe muoversi con decisione nei prossimi giorni per assicurarsi un rinforzo di qualità.

Il Manchester United dovrà decidere rapidamente il futuro di Zirkzee. Ritardare troppo potrebbe complicare ulteriormente la posizione del giocatore e ridurre le opzioni disponibili per valorizzare un investimento che, al momento, rischia di essere vanificato.

Leggi anche: