Calciomercato, un gennaio da protagonista per la Fiorentina: i colpi che sta preparando Pradé

Calciomercato Fiorentina, il Ds Daniele Pradè si sta muovendo con decisione per costruire una squadra competitiva, capace di alimentare i sogni di Firenze. I primi tasselli sono già al loro posto, e il mercato “di riparazione” cominciato oggi promette ulteriori sviluppi entusiasmanti.

Difesa: Valentini per il futuro, Marì possibile rinforzo

Il primo colpo è Nicolas Valentini, arrivato a parametro zero dal Boca Juniors. Il giovane difensore andrà a rafforzare il pacchetto arretrato di Raffaele Palladino, che sembra intenzionato a puntare sulla difesa a quattro, pur mantenendo la flessibilità per passare a tre. Valentini potrebbe sostituire Lucas Martinez Quarta, destinato al ritorno al River Plate, per il quale la Fiorentina chiede 7 milioni di euro.

In arrivo anche Pablo Marì dal Monza, una richiesta esplicita di Palladino che lo ha già allenato tra le fila dei brianzoli. L’operazione potrebbe prevedere uno scambio con Matias Moreno, che fatica a trovare spazio in viola.

Centrocampo: Folorunsho per il vuoto lasciato da Bove

Il centrocampo vedrà l’arrivo imminente di Michael Folorunsho, fuori dal progetto Napoli ma fortemente voluto dalla Fiorentina. L’accordo con il giocatore è praticamente definito, e si lavora con il Napoli per un prestito con diritto di riscatto.

Folorunsho occuperà le “mattonelle” lasciate da Edoardo Bove, che, purtroppo, dopo il malore in Fiorentina-Inter, non potrà più giocare in Italia.

Attacco: una ‘ciliegina’ per Firenze

Il sogno di mercato della Fiorentina è un esterno offensivo di qualità. Tra i nomi più suggestivi, quello di Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. L’operazione è complicata per via dell’ingaggio elevato (7 milioni di euro), ma la società sta sondando il terreno.

Nonostante il burrascoso addio di Chiesa ai viola, l’idea di riportarlo a Firenze potrebbe entusiasmare tifosi e società. In alternativa, si guarda a Luiz Henrique del Botafogo, per cui servirebbero circa 30 milioni di euro: un’operazione ambiziosa che rappresenterebbe un vero colpo di mercato.

Le possibile uscite

Tra le partenze, si registra l’addio di Cristiano Biraghi, mentre la società farà il possibile per trattenere Fabiano Parisi, a meno che non arrivi un’offerta importante (il Como potrebbe mettere sul piatto 10 milioni). Anche il futuro di Michael Kayode è incerto: il club viola non vuole cederlo a titolo definitivo, con il Parma interessato.

La Fiorentina di Rocco Commisso non si pone limiti. Con Pradè al timone delle operazioni, Firenze sogna in grande, desiderosa di tornare ai vertici del calcio italiano. I prossimi giorni potrebbero portare novità importanti, confermando le ambizioni di una società pronta a regalare nuove emozioni ai suoi tifosi.

