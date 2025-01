Home | Calciomercato, Como scatenato: fatta per un esterno offensivo, chiusura vicina per due difensori

Il Como si prepara a essere protagonista anche nella sessione invernale di calciomercato. Dopo un’estate di alto profilo, che ha portato in riva al lago giocatori del calibro di Sergi Roberto, Alberto Moreno e Nico Paz, i lariani sono pronti a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Cesc Fabregas. L’obiettivo è chiaro: centrare una salvezza tranquilla in Serie A.

Fabregas aspetta rinforzi, il primo è un esterno d’attacco

Il primo colpo del mercato invernale dovrebbe essere Assane Diao, giovane attaccante del Betis Siviglia. Il Como avrebbe sbaragliato la concorrenza con un’offerta vicina agli 11 milioni di euro. Diao, talento emergente del calcio spagnolo, è atteso come rinforzo chiave per il reparto offensivo.

Con Diao in arrivo e le trattative per due difensori in chiuusura, il Como punta a costruire una squadra competitiva e ambiziosa, in grado di regalare a mister Fabregas i tasselli giusti per centrare una seconda parte di stagione senza rischi. Un mercato ambizioso, specchio della visione e dell’impegno della società lariana.

Como in pressing su Parisi e Rafa Marin

La dirigenza del Como non intende fermarsi qui. Per il reparto difensivo, si lavora su due nomi di rilievo: Rafa Marin, centrale del Napoli. Il giocatore è stato messo sul mercato dal tecnico Antonio Conte, e il Como è pronto a cogliere l’opportunità per rafforzare il pacchetto arretrato. Poi c’è Fabiano Parisi, esterno sinistro della Fiorentina, per il quale l’interesse del Como è noto da tempo. L’arrivo di Robin Gosens a Firenze ha ridotto gli spazi per Parisi, che potrebbe trovare più continuità in Lombardia.

