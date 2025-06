Home | Osimhen rifiuta l’Al Hilal: salta (per ora) il trasferimento in Arabia Saudita

Victor Osimhen ha detto no alla Saudi Pro League. L’attaccante del Napoli avrebbe rifiutato la ricchissima offerta dell’Al Hilal, facendo saltare una trattativa già ben avviata tra i club. Un colpo di scena che rimette tutto in discussione sul futuro del centravanti nigeriano, ancora in bilico tra Europa e Medio Oriente.

🚨 Victor Osimhen has rejected Al-Hilal for a third time.



– Al Hilal's first offer: €30M-a-year. REJECTED. ❌

– Al Hilal's second offer: €35M-a-year. REJECTED. ❌

– Al Hilal's third offer: €45M-a-year. REJECTED. ❌



(Source: Calciomercato) pic.twitter.com/C3DCXEjG5G — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 8, 2025

Intesa tra Napoli e Al Hilal, ma l’attaccante blocca tutto

Nelle ultime ore, Napoli e Al Hilal avevano trovato un accordo sulla base di 75 milioni di euro per il cartellino. Ma a bloccare tutto è stato proprio Osimhen, che ha declinato la proposta nonostante un’offerta monstre da 35 milioni di euro netti a stagione più 10 milioni di bonus fino al 2029. La motivazione? Dubbi sul trasferimento a livello professionale: il classe ’98 non è convinto che la Saudi Pro League rappresenti il giusto passo per la sua carriera.

Possibili sviluppi e scenari alternativi

Nonostante il no, le parti non hanno ancora chiuso definitivamente la porta. Si starebbe infatti valutando se ci siano margini per un ripensamento, anche alla luce dell’insistenza del club saudita. Intanto, altre ipotesi prendono corpo: sullo sfondo restano infatti club come il Galatasaray, che crede ancora di poter trattenere Osimhen in Europa, e la Juventus, che continua a monitorare il profilo del nigeriano in vista di una possibile cessione di Dusan Vlahovic.

Futuro ancora tutto da scrivere

Il rifiuto all’Arabia potrebbe rappresentare una presa di posizione per restare nel calcio che conta, ma anche l’inizio di una nuova fase di negoziazioni. Osimhen resta uno dei pezzi più ambiti sul mercato europeo, ma nessun top club ha ancora presentato un’offerta concreta in linea con le richieste del Napoli, che parte da una clausola da 130 milioni di euro.

