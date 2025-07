Mondiale per Club, clamorosa sorpresa: l’Al-Hilal di Inzaghi fa fuori Guardiola e un City sprecone

Mondiale per Club, un altro 4-3. Un capolavoro di Simone Inzaghi, facilitato da una squadra inglese con una difesa in versione horror e apparsa slegata in campo come è capitato in tutta la passata, deludentissima stagione, che purtroppo per Guardiola si è chiusa esattamente come era cominciata: in modo pessimo. E anche da una buona dose di fortuna, ma quella ci vuole sempre.

Altra impresa dell’Al Hilal del Demone di Piacenza al Mondiale per Club: dopo aver fermato sul pari il Real Madrid, il club saudita supera 3-4 ai supplementari il Manchester City in una partita epica.

Il Manchester City è stato battuto ai supplementari dopo 120 minuti di calcio ad altissima intensità. L’Al Hilal conquista così i quarti di finale del Mondiale per club, dove affronterà venerdì il Fluminense, la squadra brasiliana che ha eliminato l’Inter.

Alla fine di una sfida spettacolare, aperta e ricchissima di colpi di scena, l’allenatore piacentino ha dimostrato di avere un feeling speciale con le grandi notti internazionali. Nonostante un primo tempo a senso unico a favore degli inglesi che non lasciava presagire un simile finale. (continua dopo la foto)

Il City domina per tutta la prima frazione, ma spreca troppo. L’Al Hilal si aggrappa alle parate di Bono, che resiste fino al 9’, quando Bernardo Silva sblocca l’incontro in mischia. I Citizens sfiorano il raddoppio con Savinho, Gvardiol e Doku, ma il portiere arabo è insuperabile. Eppure è tutto destinato a cambiare nella ripresa.

L’Al Hilal segna al primo tiro in porta: Marcos Leonardo di testa fa 1-1. Passano pochi minuti e Malcom, in contropiede, sorprende una retroguardia davvero inguardabile e gela Ederson col 2-1. Il City si scuote: Haaland pareggia di testa, poi Akanji colpisce la traversa e Lajami salva sulla linea. Si va ai supplementari, e lì Inzaghi la vince ancora. (continua dopo la foto)

Minuto 93, angolo perfetto: Koulibaly svetta tra Ake e Ruben Dias e segna il 3-2. Guardiola reagisce inserendo Foden, che risponde con una perla mancina: 3-3. Ma l’ultimo graffio è ancora di Marcos Leonardo, l’uomo decisivo: respinta corta di Ederson su colpo di testa di Milinkovic-Savic, tap-in e 4-3.

L’Al Hilal vola e ora sogna la semifinale. Il Fluminense che ha eliminato l’Inter sembra ampiamente alla portata, anche se non lascerà di sicuro le praterie concesse dal City.

