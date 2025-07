Pronostico Real Madrid-Dortmund: tutte le statistiche e analisi

Il Mondiale per Club si prepara a ospitare un confronto di grande fascino e tradizione fra Real Madrid e Borussia Dortmund. Dopo la recente finale di Champions League 2024, le due formazioni tornano a incrociare i propri destini, questa volta su un palcoscenico internazionale extraeuropeo. Il match promette non solo spettacolo ma anche un nuovo capitolo di una rivalità che, negli ultimi vent’anni, ha regalato sfide memorabili e risultati spesso in bilico. Tuttavia, il duello tanto atteso tra i fratelli Bellingham non si concretizzerà per questa occasione.

Statistiche e precedenti: il Real Madrid avanti nei confronti diretti

Analizzando i dati storici degli scontri diretti tra Real Madrid e Borussia Dortmund, emergono alcune tendenze interessanti che possono influenzare le aspettative degli appassionati e degli scommettitori:

Dal 1997/98 al 2024, le due squadre si sono affrontate 15 volte in competizioni ufficiali.

in competizioni ufficiali. Il bilancio complessivo è favorevole al Real Madrid , con 8 vittorie , 5 pareggi e 3 sconfitte .

, con , e . Il Borussia Dortmund non vince contro i “blancos” da diversi incontri: negli ultimi sei scontri, ha raccolto solo 2 pareggi e 4 sconfitte.

non vince contro i “blancos” da diversi incontri: negli ultimi sei scontri, ha raccolto solo 2 pareggi e 4 sconfitte. Tra i match più celebri, la semifinale di Champions League 2012/13 che vide il successo dei tedeschi grazie a un super Lewandowski e la recente finale persa contro i madrileni.

La partita si configura così come un banco di prova importante per entrambe le formazioni, con una particolare attenzione ai trend recenti e alla necessità del Borussia Dortmund di invertire la rotta negativa.

La notizia principale che accompagna la vigilia di Real Madrid-Borussia Dortmund riguarda l’assenza di Jobe Bellingham, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nel precedente incontro contro il Monterrey. Questo impedisce il tanto atteso confronto con il fratello Jude, protagonista assoluto del Real Madrid. L’assenza di Jobe priva il centrocampo dei gialloneri di uno dei suoi elementi chiave, capace di incidere sia in fase di costruzione che di finalizzazione, come dimostrato nelle recenti vittorie contro Mamelodi Sundowns e Ulsan. Dall’altra parte, il tecnico spagnolo Xabi Alonso, da poco alla guida dei “blancos”, cerca di migliorare la sua personale statistica contro il Borussia Dortmund, avendo ottenuto in passato solo una vittoria su cinque confronti ufficiali. In questa sfida, il valore aggiunto sarà determinato dall’approccio tattico delle due squadre e dalla capacità di gestire la pressione in un contesto internazionale.

Il focus della partita rimane sull’equilibrio tra tradizione, statistiche e l’impatto delle assenze. Le quote attuali vedono il Real Madrid leggermente favorito, grazie anche al recente dominio nei precedenti. Tuttavia, il Borussia Dortmund ha dimostrato in passato di poter sorprendere nei momenti chiave. Per conoscere tutte le analisi dettagliate e i pronostici aggiornati sui prossimi match, consulta la nostra sezione dedicata: resta informato sulle sfide più emozionanti del panorama calcistico internazionale!