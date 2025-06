Inter, arriva la “sterzata” di Oaktree: 100 milioni per il mercato, ma poi…

Dimenticate i parametri zero e i colpi di genio a saldo. L’Inter ha imboccato una nuova strada, e questa volta la direzione è chiara: investire subito e tanto, senza attendere prima di vendere. Dopo stagioni segnate da una gestione economica estremamente attenta e da sessioni di mercato in cui uscite ed entrate dovevano pareggiarsi (o andare in attivo), i nerazzurri cambiano pelle.

Con l’arrivo del fondo californiano Oaktree alla guida, la filosofia si è evoluta: si compra prima, si pianifica, si anticipa la concorrenza. E soprattutto, si torna a investire cifre da grande club. Un cambio di rotta netto, evidente e finora premiato: il club ha già speso circa 70 milioni di euro e ha altri 30 pronti per completare l’opera.

La soglia dei 100 milioni non è più un’utopia, ma un obiettivo che verrà raggiunto o di molto avvicinato. E per una società che negli ultimi anni aveva fatto dell’equilibrio finanziario il suo mantra, è una piccola, grande rivoluzione. Il percorso è cominciato in anticipo. Già a gennaio l’Inter aveva piazzato un colpo pesante in prospettiva, strappando Petar Sucic al Salisburgo con un’operazione da 14 milioni che aveva battuto la concorrenza anche della Juventus. (continua dopo la foto)

Il centrocampista croato ha già dato buoni segnali nella tournée americana, risultando uno dei più brillanti nelle prime tre amichevoli. Poi è arrivato Luis Henrique, esterno offensivo brasiliano pagato 23 milioni, ancora in fase di ambientamento ma considerato un profilo di grande prospettiva. A seguire, il riscatto di Nicola Zalewski per 6,5 milioni, un innesto utile per la sua duttilità.

infine, il nome più caldo delle ultime settimane: Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 prelevato dal Parma per 24 milioni, bonus inclusi. Bonny è ormai un giocatore dell’Inter, il club spera di aggregarlo subito al gruppo negli Stati Uniti, dove la squadra ha già attraversato la West Coast, da Seattle fino a Charlotte, passando per città simbolo dell’innovazione e della finanza.

Ma il vero nodo adesso riguarda la difesa. Giovanni Leoni, centrale del Parma classe 2006, è l’obiettivo dichiarato per completare il quadro. Un profilo giovane, talentuoso, cresciuto sotto gli occhi di Cristian Chivu e già osservato da diversi club europei. In casa nerazzurra è diventato la priorità per rinfrescare un reparto che, dietro l’affidabilità di Sommer, inizia a sentire il peso degli anni.

La trattativa con il Parma è complessa: il club emiliano non ha fretta di vendere e sa bene che il valore del ragazzo potrebbe esplodere nei prossimi mesi. Per questo l’Inter valuta anche l’ipotesi di lasciarlo in prestito al Tardini per un’altra stagione, in modo da contenere i costi e tenere bassa la tensione su una possibile asta.

C’è un tesoretto da circa 30 milioni messo da parte per questo colpo, che potrebbe chiudere il cerchio di una sessione di mercato improntata su gioventù, investimento e coraggio. Sommando le cifre già impegnate a quelle ipotetiche per Leoni, il totale arriva proprio lì: 100 milioni, un numero simbolico ma rivelatore. (continua dopo la foto)

È evidente che arriverà anche il tempo delle cessioni: è fisiologico, e serve anche per bilanciare gli sforzi. Il nome più chiacchierato resta Calhanoglu, alle prese con un corteggiamento insistente dalla Bundesliga. Ma l’Inter ascolta anche offerte per Yann Bisseck, valutato tra i 30 e i 40 milioni, e per Aleksandar Stankovic, vicino al Bruges per una cifra attorno ai 10 milioni.

La differenza, però, è che stavolta si acquista prima, si programma, si anticipano i tempi. E nel frattempo si valorizzano i giovani. Un cambio culturale, prima ancora che sportivo. L’italianità e la freschezza diventano parole chiave, e se da un lato non si perde di vista la sostenibilità economica, dall’altro non si ha più paura di mettere sul tavolo cifre importanti. L’Inter dei prossimi anni nasce oggi, guidata da una dirigenza ambiziosa e lungimirante.

