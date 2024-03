Gli occhi dei tifosi sono sempre puntati verso i giocatori, campioni in grado di decidere partite con delle giocate sensazionali e quindi veicoli di emozioni gigantesche e contrastanti. A ricoprire un’importanza spesso sottovalutata per la storia di una squadra c’è però anche e soprattutto chi siede sulla panchina.

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri e l’allenatore della Roma Jose Mourinho durante la partita Roma-Lazio allo Stadio Olimpico. Roma (Italia), 06 novembre 2022 (Foto di Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)

L’allenatore ricopre una posizione defilata ma allo stesso tempo centrale nel gioco del calcio. L’ordine e la disciplina tattica con cui una squadra scende in campo e interpreta una partita è una sua stretta responsabilità, così come lo è quella di alimentare in maniera continuativa la fiamma della motivazione e della competizione agonistica, che nello sport è fondamentale rimanga sempre accesa. Insomma, se all’apparenza dietro le più grandi vittorie delle squadre di calcio di sempre sembra sempre stato esserci il quasi esclusivo merito dei fuoriclasse che calcano il campo, in realtà dietro alle loro performance si è quasi sempre celato un sapiente lavoro di organizzazione, gestione e motivazione. Di seguito pubblicheremo dunque la classifica degli allenatori più vincenti al mondo.