In Europa dal 2000 fino ad oggi solo pochi giocatori possono vantarsi di non aver mai sbagliato un rigore in partita. La redazione di Sport.it vi presenta i 10 migliori rigoristi che non hanno mai deluso le aspettative dagli undici metri. Tra loro anche qualche vecchia conoscenza del calcio italiano come l’attuale centravanti del sorprendente Girona, Christian Stuani.

Immobile realizza il rigore che decide la sfida di Serie A tra Lazio e Fiorentina