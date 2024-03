Il ruolo del portiere è il più particolare e delicato nel calcio. Le prestazioni in questa posizione sono sottoposte a una gigantesca lente di ingrandimento, che fa sì che errori e giocate positive diventino enormemente amplificate nella percezione dello spettatore. Nell’economia di una partita di calcio il portiere ricopre un ruolo fondamentale perché è l’ultimo baluardo, colui che difende i pali e tutela nella maniera più concreta gli interessi della propria squadra dagli attacchi nemici. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: I 10 migliori giocatori di basket italiani di sempre

Leggi anche: Europei di Calcio: 64 anni di storia

Avendo l’onere di proteggere i confini della roccaforte, i suoi errori possono pesare come macigni, mentre le parate più decisive possono trasformarsi in miracoli. Allo stesso tempo, difendere con successo i pali della propria porta rappresenta un compito essenziale per il portiere, soprattutto dal punto di vista dei tifosi che si aspettano una tutela impeccabile della propria area di rigore. La storia del calcio ha conosciuto – con il trascorrere degli anni e dunque anche delle ere calcistiche – diversi talenti che hanno fatto non solamente impazzire i sostenitori delle loro squadre, ma li hanno soprattutto fatti sentire al sicuro con la loro presenza tra i pali. Di seguito vi riportiamo la classifica stilata da France Football nel 2019 de I 10 portieri più forti della storia.