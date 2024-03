Quando sentiamo parlare di basket pensiamo immediatamente agli Stati Uniti. Come per il baseball o il football, si tratta di uno sport fondamentalmente di tradizione e cultura americana. L’NBA infatti è la lega più famosa e sognata in tutto il mondo e nel corso dei decenni ha sfornati i migliori talenti della storia del gioco: dal number one in assoluto Michael Jordan, fino all’eredità raccolta da Kobe Bryant e Lebron James, passando da figure fondamentali come Steph Curry o Magic Johnson. La storia recente però ci ha insegnato che anche l’Europa è un continente florido per il basket, oggi forse più che mai: Doncic, Jokic, ma anche Antetoukoumpo e Wembanyama. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L’attaccante dei Los Angeles Lakers LeBron James supera il centro dei Denver Nuggets Nikola Jokic durante l’incontro tra i Denver Nuggets e i Los Angeles Lakers in gara 4 delle finali della Western Conference NBA il 22 maggio 2023 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. (Foto di Jevone Moore/Icon Sportswire via Getty Images)

Anche l’Italia ha sempre vantato una tradizione di tutto rispetto nella pallacanestro, ancora oggi: Fontecchio e Gallinari sono i due giocatori che oggi portano alto l’orgoglio azzurro oltreoceano. La storia italiana ha conosciuto grandi giocatori anche in passato e di seguito pubblicheremo una classifica dei 10 migliori giocatori di basket italiani di sempre. (SCOPRI LA CLASSIFICA NELLE PROSSIME PAGINE)