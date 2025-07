Home | Virtus Bologna, un colpo “stellare” per tornare a vincere in Europa

La Virtus Bologna non si accontenta del tricolore appena conquistato. Dopo aver riportato lo scudetto sotto le Due Torri, il club bianconero guarda già oltre: l’obiettivo è tornare protagonista anche in Eurolega, con ambizione e continuità. E il primo segnale forte sul mercato arriva sotto canestro.

Virtus Bologna, colpo Alen Smailagic: biennale per il centro serbo https://t.co/SBUNXLlJOO — Sportando Italia (@SportandoIT) July 7, 2025

È ufficiale l’arrivo di Alen Smailagic, lungo serbo classe 2000, che nelle ultime ore ha lasciato lo Zalgiris Kaunas per atterrare a Bologna e iniziare le visite mediche presso l’Isokinetic. L’accordo con la Virtus Segafredo prevede un contratto biennale con opzione per un terzo anno: un’operazione lampo, frutto del blitz della dirigenza virtussina.

Smailagic arriva da una stagione in cui ha disputato l’Eurolega con la maglia dello Zalgiris, collezionando 8.1 punti e 2.9 rimbalzi di media in appena 15 minuti di utilizzo. Dopo un precoce approdo in NBA con i Golden State Warriors, dove è rimasto per due anni, è tornato nel 2021 in Europa vestendo la maglia del Partizan Belgrado fino al 2024, prima del passaggio al club lituano.

Fisicità, gioventù ed esperienza internazionale: Smailagic rappresenta un innesto strategico per coach Banchi, che ora potrà contare su un centro moderno, con punti nelle mani e margini di crescita ancora ampi. Un segnale chiaro: la Virtus non vuole fermarsi.

