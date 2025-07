Europei di Basket, tegola per la Nazionale italiana: il campione costretto a rinunciare

Una brutta tegola si abbatte sulla Nazionale italiana e sul selezionatore e Mister Pozzecco, che vede svanire la partecipazione di uno dei giocatori più importanti per la squadra azzurra in vista dei prossimi Campionati Europei. Si tratta di un’assenza davvero inattesa e clamorosa.

Alla fine Donte DiVincenzo non giocherà gli Europei di basket con l’Italiahttps://t.co/eGXJxlBoCs — Il Post (@ilpost) July 30, 2025

Niente Europeo per Donte DiVincenzo, e la delusione è tanta – per lui, per lo staff tecnico e soprattutto per i tifosi italiani. Il giocatore dei Minnesota Timberwolves, atteso come grande protagonista con la maglia azzurra, è stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio all’alluce del piede destro, lo stesso che già gli aveva dato problemi durante la stagione Nba.

Al suo posto, Pozzecco ha chiamato Darius Thompson, guardia dell’Anadolu Efes, che si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni a Trieste. A spiegare i dettagli di questa assenza clamorosa sono stati Gigi Datome, coordinatore delle squadre nazionali maschili, e Gianmarco Pozzecco, ct della Nazionale.

“Il 21 luglio avevamo avuto l’ok dei Timberwolves“, ha spiegato Datome, “ma il giorno dopo Donte ha ricominciato ad avvertire dolore. Dopo diversi consulti, abbiamo capito che servono almeno 4-5 settimane di terapia e riposo, troppo per pensare all’Europeo che inizia tra un mese”.

Il giocatore ha comunicato la sua assenza attraverso un videomessaggio: “Mi dispiace non poter raggiungere la Nazionale quest’estate, ma il mio obiettivo resta lo stesso: rappresentare l’Italia ai Mondiali e alle Olimpiadi”.

Nazionale italiana, un’assenza che pesa

Pozzecco non ha nascosto l’amarezza per un’assenza che pesa: “Percepivo grande entusiasmo tra i tifosi all’idea di vedere un Nba in campo. Anche Donte era elettrizzato, soprattutto all’idea di esordire contro la Grecia di Antetokounmpo, il 28 agosto a Cipro. Peccato davvero”.

Poi il Mister ha lanciato un messaggio di speranza: “Non sarà quest’estate, ma vedremo DiVincenzo con la maglia azzurra. Magari non sarò io ad allenarlo, ma tornerà”. Nel frattempo, l’Italia riparte con Thompson, giocatore già nel radar azzurro e pronto a dare il suo contributo. Un piano B d’emergenza, ma necessario per mantenere alta la competitività della Nazionale.

