Wimbledon 2025: Norrie – Alcaraz: sfida da brividi per un posto in semifinale

Carlos Alcaraz torna sul Centrale per difendere il titolo vinto nel 2024 contro Djokovic e sfida il beniamino di casa.

Norrie vs Alcaraz, martedì 8 luglio 2025

Il ritorno del re sull’erba del Centrale

Dopo un inizio di stagione condizionato dagli infortuni, lo spagnolo sembra aver ritrovato brillantezza e ritmo. La sua esplosività nei colpi e la capacità di adattarsi all’erba lo rendono l’uomo da battere.

Di fronte c’è Cameron Norrie, già semifinalista a Wimbledon nel 2022. L’inglese è un avversario ostico, che fa dell’intelligenza tattica e della mobilità i suoi punti di forza. Il suo stile unico – dritto anomalo, rovescio bimane piatto e gioco imprevedibile – è ideale per togliere ritmo agli avversari.

Profilo giocatori

Cameron Norrie (ATP #61)

Giocatore completo, regolare e tenace, Norrie ha tutto per essere un avversario fastidioso. Ha già superato momenti difficili nel torneo e se riesce a entrare nel ritmo giusto può far sudare chiunque.

La sua chance più grande sarà allungare il match, puntando su scambi prolungati e sulla frustrazione dell’avversario. Tuttavia, l’erba leggermente rallentata della seconda settimana potrebbe non premiarlo come in passato.

Carlos Alcaraz (ATP #2)

Il murciano è a caccia del quarto Slam in carriera, il terzo su superficie diversa prima di compiere 22 anni. Solo Nadal, Borg e Wilander ci sono riusciti. A Wimbledon ha vinto 15 delle 16 partite giocate in carriera, un dato che conferma la sua affinità con il torneo londinese.

Alcaraz è mentalmente più maturo, serve meglio rispetto al passato e ha una varietà di colpi che può disinnescare ogni piano tattico avversario. La chiave sarà imporsi con la risposta sin dai primi game, per non concedere a Norrie l’opportunità di prendere campo.

Migliori pronostici

Il pubblico potrebbe essere un fattore per l’inglese, ma la sensazione è che Alcaraz abbia alzato il livello nel momento giusto. Una semifinale lo attende, ma dovrà sudarsela.

Risultato esatto 3-1 Alcaraz in lavagna a Quota 3.25 su Bet365 e Netwin, mentre a quota 3.40 Eurobet.