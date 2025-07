Pronostico e statistiche New England Revolution-Inter Miami MLS

La Major League Soccer (MLS) torna protagonista con una sfida che promette spettacolo e gol: New England Revolution contro Inter Miami. Il match, valido per la ventiduesima giornata, si disputerà il 10 luglio 2025 al Gillette Stadium di Foxborough. L’incontro rappresenta un’occasione importante sia per i padroni di casa che per gli ospiti, entrambi desiderosi di punti preziosi per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali.

Statistiche e precedenti: l’Inter Miami domina i confronti diretti

Osservando i precedenti tra New England Revolution e Inter Miami, emergono alcuni dati significativi:

Negli otto confronti ufficiali disputati, l’ Inter Miami ha ottenuto 5 vittorie contro le 3 dei New England Revolution .

L'ultimo incontro, giocato nell'ottobre 2024, ha visto la squadra della Florida imporsi con un netto 6-2.

Curiosamente, non si è mai registrato un pareggio tra queste due formazioni.

Questi numeri evidenziano un certo predominio dell’Inter Miami negli scontri diretti, aspetto che si riflette anche nelle quote degli operatori di scommesse.

La partita del 10 luglio 2025 si preannuncia particolarmente interessante per vari motivi. I New England Revolution, guidati da Caleb Porter, stanno attraversando un momento difficile: nelle ultime quattro partite hanno raccolto un solo punto, frutto di un pareggio e tre sconfitte. La squadra si trova a quattro lunghezze dalla zona playoff e cerca riscatto davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte, l’Inter Miami, allenata da Mascherano, arriva da una convincente vittoria esterna per 4-1 contro Montreal, con il solito Messi protagonista grazie a una doppietta e a una prestazione di altissimo livello. La formazione della Florida ha reagito al meglio dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, mostrando grande determinazione e capacità di ribaltare situazioni complicate.

Le quote dei principali bookmaker vedono gli ospiti leggermente favoriti: la vittoria dell’Inter Miami è proposta a 2.15, mentre il successo dei New England Revolution si aggira attorno a 3.00. Il pareggio, mai verificatosi nei precedenti, è quotato a 3.70. Particolare attenzione va riservata anche alla possibilità di assistere a molti gol, come suggeriscono i pronostici “Over 2.5” e “Goal”.

In sintesi, la sfida tra New England Revolution e Inter Miami si presenta come un incontro ricco di spunti e dal grande equilibrio. Gli uomini di Mascherano partono favoriti, ma i padroni di casa vogliono invertire la tendenza negativa. Le quote aggiornate offrono spunti interessanti sia per chi segue il calcio che per gli appassionati di statistiche.

