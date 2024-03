Basket. La scorsa settimana, la stella dell’NBA LeBron James ha raggiunto un traguardo storico nel basket, superando i 40.000 punti. Questa impresa ha cancellato il precedente record detenuto da Kareem Abdul-Jabbar, un traguardo che sembrava irraggiungibile per molti anni. Sorprendentemente, LeBron ha accumulato un vantaggio di 1.700 punti rispetto al record precedente. Ma la sua corsa potrebbe non essere ancora finita. C’è la possibilità che continui a giocare per una o anche due stagioni aggiuntive, o forse persino più a lungo. Con questa prospettiva, è facile immaginare che possa raggiungere i 43.000 o anche i 44.000 punti prima di ritirarsi. Chi potrebbe mai eguagliare o superare questo risultato?

Attualmente, oltre a James, solo sette giocatori attivi hanno superato i 20.000 punti in carriera. Questo significa che solo sette giocatori sono sulla buona strada per raggiungere i 40.000. Kevin Durant è il più prossimo a James, con circa 12.000 punti di distacco. La sua media di 27,3 punti a partita è solo leggermente migliore di quella di James. Se Durant riuscirà a mantenere questa media, dovrebbe continuare a giocare praticamente ogni partita fino alla stagione 2028-29 per raggiungere i 40.000 punti. Tuttavia, ci sono delle incognite, considerando che Durant non ha giocato tutte le partite di una stagione dal 2009-2010, quando aveva solo 21 anni.

Ci sono anche tre giocatori attivi che hanno una media di punti per partita in carriera più alta di quella di James: Durant, Luka Doncic e Joel Embiid. Doncic, appena 25enne, ha una media di 28,5 punti a partita, ma resta da vedere se sarà in grado di mantenere questo ritmo per altri 15 anni di carriera. Embiid, che compirà 30 anni alla fine del mese, è distante circa 28.000 punti da James e avrebbe bisogno di giocare ancora molte partite per raggiungere i 40.000 punti. Tuttavia, i suoi frequenti infortuni potrebbero rappresentare un ostacolo significativo.

La vera minaccia potrebbe provenire da un nuovo arrivato nella NBA, Victor Wembanyama. Questo rookie ha una media di 20,7 punti a partita, una cifra vicina a quella tenuta da James (20,9) nella sua stagione da rookie. Se continuerà su questa traiettoria, potrebbe unirsi al club dei 40.000 punti entro i prossimi 20 anni. Tuttavia, ciò richiederebbe eccellenza nel gioco, una salute robusta e una straordinaria longevità fisica e mentale. Il futuro sembra promettente per LeBron James, che si prepara a percepire 51 milioni di dollari dai Lakers nella stagione 2024-25 e, al tempo stesso, a eguagliare il record di Vince Carter per la lunghezza della carriera nella NBA, che conta 22 anni.