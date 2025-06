Basket, impresa dell’Italia femminile: Francia Ko, è bronzo agli europei

Percorso solido, identità chiara, gruppo vero. L’Italia femminile di basket chiude gli Europei 2025 con un risultato storico: bronzo conquistato e Francia battuta senza appello. Dopo la delusione in semifinale con il Belgio, le ragazze di Andrea Capobianco hanno reagito da squadra matura, confermando la crescita di un progetto tecnico che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante.

L'Italia del basket femminile torna sul podio europeo dopo trent'anni: 69-54 sulla Francia che veniva da otto edizioni consecutive sul podio continentale e soprattutto dall'argento olimpico dell'anno scorso. Un bronzo 🥉che vale come oro. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/awjCHjbewO — Lara Destino (@DestinoLara) June 29, 2025

Questo podio che vale come una consacrazione per l’intero movimento. Nella finale per il terzo posto, l’Italia ha imposto il proprio ritmo fin dalla palla a due. La vittoria per 69-54 contro la Francia è stata netta, costruita su una grande difesa e sulla lucidità offensiva nei momenti chiave.

Le azzurre hanno sempre condotto il match, tenendo a bada ogni tentativo di rimonta delle avversarie. È la quarta medaglia della storia per l’Italia ai Campionati Europei: dopo l’oro di Roma 1938, il bronzo di Cagliari 1974 e l’argento di Brno 1995, arriva ora un podio atteso e cercato.

Quella vista in campo è una squadra che ha imparato a gestire le emozioni, ad affrontare partite decisive con solidità mentale e intensità. Il CT Andrea Capobianco ha costruito un gruppo compatto, valorizzando il talento senza rinunciare alla coesione difensiva.

Il bronzo non cancella la delusione per la semifinale amara contro il Belgio, ma rappresenta comunque un risultato straordinario che certifica il ritorno dell’Italia tra le grandi del basket europeo. Un podio che sa di ripartenza.

Leggi anche: