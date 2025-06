NBA, LeBron James ha deciso: ecco dove giocherà l’anno prossimo e cosa chiede

NBA, una carriera leggendaria, costellata di record, titoli e dominio senza tempo. A quasi 41 anni, LeBron James non ha ancora detto basta. Con oltre due decenni di basket alle spalle, il Prescelto è pronto per la sua 23ª stagione, e lo farà ancora con la maglia dei Los Angeles Lakers, il team che l’ha accompagnato in uno degli archi più longevi e vincenti della storia del basket.

Lakers, LeBron James esercita la Player Option e chiede una squadra da titolo https://t.co/v1Qco6u2Py — Sportando Italia (@SportandoIT) June 29, 2025

La notizia è ufficiale: LeBron ha attivato la clausola di rinnovo con i Lakers, assicurandosi un altro anno a 52,6 milioni di dollari (circa 45 milioni di euro). Ma non è solo questione di soldi. Il messaggio lanciato dal suo entourage è inequivocabile: vuole vincere subito.

“LeBron vuole competere per il titolo“, ha spiegato il suo agente Rich Paul a ESPN. “Capisce che i Lakers stanno pensando al futuro, ma vuole che ogni stagione che gli resta conti davvero. E i Lakers lo sanno“.

Il rapporto con la dirigenza, in particolare con Jeanie Buss e Rob Pelinka, è solido e di lunga data. Ma LeBron è consapevole che il tempo non è più dalla sua parte. Le richieste non sono velate: serve un centro, servono giocatori pronti ora. (continua dopo la foto)

Non a caso il contratto include anche una clausola di “no trade”, che impedisce alla franchigia di cederlo senza il suo consenso. Segno che LeBron vuole il controllo totale del proprio destino, anche a livello gestionale.

Oltre a cercare l’ennesimo titolo, James si appresta a scrivere nuove pagine nei libri dei record: è a sole 50 partite dal primato di Robert Parish per il maggior numero di presenze in regular season e nella stagione 2025-26 supererà Vince Carter per il maggior numero di stagioni giocate in NBA.

Eppure, anche lui sa che la fine si avvicina. Durante una recente cena a New York, una frase sfuggita su Instagram riferita alla moglie è suonata come un campanello: “Savannah vuole che mi ritiri entro il prossimo anno o giù di lì”. Il messaggio è chiaro: LeBron c’è, ma il conto alla rovescia è iniziato. Ai Lakers il compito di non sprecare l’ultima danza del loro fuoriclasse.

