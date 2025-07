Pronostico Pallone d’Oro: Yamal vs Dembélé, statistiche e analisi

La corsa al Pallone d’Oro 2024 è entrata nel vivo, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. In questa edizione, i riflettori sono puntati su due talenti del calcio europeo: Lamine Yamal e Ousmane Dembélé. L’attesa per la cerimonia di premiazione, fissata per il 22 settembre, cresce ogni giorno di più, alimentata da pronostici e analisi sulle prestazioni stagionali dei candidati principali.

Statistica e pronostico: Yamal e Dembélé, i numeri della stagione

La stagione 2024-2025 si è rivelata ricca di soddisfazioni per Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona. A soli 18 anni, Yamal ha già raggiunto le 100 presenze con la maglia blaugrana, confermandosi come uno dei talenti più promettenti della sua generazione. I suoi numeri parlano chiaro:

9 gol e 15 assist in Liga

5 gol e 4 assist in Champions League

Premio Golden Boy 2024

Questi risultati lo rendono uno dei favoriti per la vittoria del Pallone d’Oro secondo molti osservatori. Tuttavia, la voce autorevole di Claude Makelele, ex difensore di Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain, offre una prospettiva diversa. In un’intervista rilasciata a Chiringuito, Makelele ha dichiarato che, pur riconoscendo il talento di Yamal, quest’anno assegnerebbe il riconoscimento a Ousmane Dembélé. Secondo Makelele, il giovane spagnolo ha ancora bisogno di tempo per maturare e dimostrare appieno il suo potenziale. “La cosa migliore da fare con Lamine è non farlo lavorare troppo, lasciarlo divertire; è un ragazzo”, ha affermato. Makelele vede in Yamal il potenziale per vincere più di un Pallone d’Oro in futuro, ma invita a non bruciare le tappe.

Questa posizione ha alimentato il dibattito tra gli esperti e gli appassionati di calcio, che si dividono tra chi vede in Yamal il futuro del calcio mondiale e chi, come Makelele, preferisce premiare l’esperienza e la stagione di Dembélé.

In conclusione, la corsa al Pallone d’Oro 2024 si preannuncia incerta e avvincente. Le quote delle scommesse riflettono l’equilibrio tra i due candidati principali, con Lamine Yamal leggermente favorito ma tallonato da Ousmane Dembélé. Non resta che attendere il verdetto di France Football a settembre per scoprire chi sarà incoronato miglior giocatore dell’anno. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!