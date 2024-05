L’Inter ha avuto la fortuna di essere guidata da alcuni dei più grandi allenatori del calcio mondiale. Questi maestri tattici hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del club, portando a casa trofei e onori. Ecco un omaggio ai più grandi allenatori della storia dell’Inter.

Helenio Herrera: l’architetto della “Grande Inter”

Helenio Herrera, soprannominato “Il Mago”, è stato l’artefice della “Grande Inter” degli anni ’60. Con la sua filosofia del calcio totale e la famosa “catenaccio”, Herrera ha portato l’Inter a conquistare 3 Serie A, 2 Coppa dei Campioni e 2 Coppa Intercontinentale. L’Inter di Herrera è entrata nella leggenda del calcio italiano come testimoniato dalla memoria storica di intere generazioni che ancora oggi potrebbero recitare l’intero undici che dominò l’Italia e l’Europa in quegli anni.

Roberto Mancini: il ritorno al vertice

Roberto Mancini ha segnato il ritorno dell’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con il suo carisma e la sua visione offensiva, ha vinto 3 Serie A, 2 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiana, eguagliando il numero di trofei di Herrera. Mancini ha prima vinto lo Scudetto riassegnato dopo lo scandalo Calciopoli e poi è riuscito a ripetersi altre due volte riportando l’Inter nell’Olimpo delle squadre più vincenti degli anni 2000. Un ritorno al vertice non da trascurare considerando che, prima del suo arrivo, i nerazzurri non riuscivano a vincere lo Scudetto da ben 17 anni.

José Mourinho: il trionfo europeo

José Mourinho ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’Inter con il suo approccio tattico e psicologico. Ha guidato l’Inter alla storica “Tripletta” del 2010, vincendo 2 Serie A, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana e 1 Champions League. Il tecnico portoghese è stato artefice di una delle più grandi imprese sportive compiute da un club italiano. Il triplete vinto nel 2010 resta ancora oggi una delle pagine di sport più esaltanti nella storia dell’Inter.

Simone Inzaghi: la continuità del successo

Simone Inzaghi, l’attuale allenatore, ha dimostrato di essere un degno successore dei suoi illustri predecessori. Ha già vinto 1 Serie A, 2 Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiana, posizionandosi tra gli allenatori più vincenti della storia del club.

L’era di Simone Inzaghi all’Inter prosegue ancora oggi. Il tecnico piacentino è considerato come uno degli allenatori nerazzurri maggiormente capaci di imporre un calcio spettacolare e vincente a San Siro, come sottolineato dai successi ottenuti in Italia e sfiorati in Europa (la Finale di Champions della passata stagione). Inzaghi è tra gli allenatori moderni più stimati dai tifosi nerazzurri per i tanti derby vinti contro il Milan tra campionato e Coppe.

Giovanni Trapattoni: il maestro della tattica

Giovanni Trapattoni, con la sua esperienza e la sua conoscenza tattica, ha portato l’Inter a vincere 1 Serie A, 1 Supercoppa Italiana e 1 Coppa Uefa. Arrivato in nerazzurro dopo aver vinto sulla panchina della Juventus, Trapattoni ha costruito insieme a Moratti la risposta nerazzurra al “tridente olandese di Sacchi” con il trio tedesco formato da Klinsman, Matthäus e Brehme. Nella stagione 1989, Trapattoni riuscì a vincere uno Scudetto storico per i nerazzurri, un successo che l’Inter riuscirà a ripetere solo nella stagione 2005/2006.

Luigi Simoni: l’amato condottiero

Luigi Simoni, amato dai tifosi per il suo stile umile e la sua passione, ha guidato l’Inter alla vittoria di 1 Coppa Uefa, lasciando un ricordo dolce nei cuori dei sostenitori. Simoni è stato il primo allenatore a schierare Ronaldo il fenomeno in Serie A, nonché il tecnico dell’Inter nella discussa stagione ’97-’98. Un’annata passata alla storia per il “rigore non concesso” per fallo di Iuliano su R9 nel corso di un iconico match tra Inter e Juventus.

Antonio Conte e la rinascita nell’era Suning

Antonio Conte è stato allenatore dell’Inter dalla stagione 2019 al 2021. Sotto la sua gestione i nerazzurri sono tornati campioni d’Italia (19mo titolo) e raggiunto una finale di Europa League. Con la sua leadership innata e il suo temperamento, Conte è stato uno dei principali fautori della rinascita dell’Inter nell’era Suning. Con l’uscita di scena di Conte i nerazzurri si sono affidati a Simone Inzaghi, attuale tecnico della formazione meneghina.

