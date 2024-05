A partire dalla prossima stagione – quella 2024/25 – la Champions League cambierà ufficialmente volto. Numero di partite, formula e suddivisione in fasce: la massima competizione europea si evolverà seguendo meccanismi e regole completamente diverse. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La finale tra Real Madrid e Borussia Dortmund – in programma l’1 giugno – sarà l’appuntamento di chiusura del vecchio formato della Champions League. A partire dalla prossima stagione – quella 2024/25 – la massima competizione europea verrà completamente rivoluzionata. Ci saranno nuove regole, meccanismi diversi per un format completamente nuovo.

Quante squadre partecipano?

Come riporta la UEFA sul suo sito ufficiale, il cambiamento principale nelle riforme annunciate dal Comitato Esecutivo è l’abbandono dell’attuale sistema della fase a gironi. Dalle 32 partecipanti divise in otto gironi da quattro del formato attuale, a partire dalla stagione 2024/25 (la prossima) saranno 36 i club partecipanti alla fase campionato della Champions League (ex fase a gironi). Quattro squadre in più avranno dunque l’opportunità di giocare nella competizione più prestigiosa contro le migliori squadre nel panorama europeo.

Come funzionano i nuovi gironi?

I 36 club partecipanti non saranno più suddivisi in gironi, bensì inseriti in un unico raggruppamento che comprenderà tutte le squadre partecipanti. In questo nuovo formato, ogni squadra giocherà otto partite. Se prima la regola prevedeva che ogni formazione affrontasse tre avversari per due volte ciascuno, a partire dalla prossima stagione ogni squadra affronterà otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. In questa maniera ogni club avrà l’occasione di affrontare più avversari e i tifosi potranno godersi più partite, vedendo le migliori squadre affrontarsi più spesso rispetto all’edizione precedente. Il livello sarà dunque più competitivo e l’atmosfera più avvincente.

Gli slot in aggiunta

Slot 1: questo posto andrà alla squadra classificata al terzo posto nel campionato della federazione, al quinto posto nella lista d’accesso determinata dal ranking UEFA coefficienti club per paese.



Slot 2: questo posto sarà assegnato alla vincitrice di un campionato nazionale, allargando da quattro a cinque il numero dei club che si qualificano attraverso il percorso Campioni delle qualificazioni alla competizione (composto da quattro turni di qualificazione).



Slot 3 e 4: questi posti saranno assegnati alle federazioni i cui club hanno ottenuto i risultati migliori nella stagione precedente (cioè il coefficiente club per Paese della stagione precedente che si basa sul numero totale di punti coefficienti club ottenuti da ogni squadra di una federazione diviso per il numero di club partecipanti di quella federazione). Queste due federazioni avranno diritto a un posto ciascuno nella fase campionato (‘European Performance Spot‘) per il club classificato subito dopo le aventi diritto alla qualificazione automatica alla fase campionato.

Come avverrà il sorteggio?

Ma come verranno determinate le otto diverse avversarie? Le squadre saranno suddivise in quattro fasce iniziali. Ogni club sarà sorteggiato per giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia. Per quanto riguarda l’accesso alla partecipazione al torneo, sarà aperto e dipendente come prima dalla posizione finale del club nel campionato nazionale nella stagione precedente, combinata con la posizione di ciascuna federazione nel ranking.

La fase a eliminazione diretta

Al termine delle partite del girone unico, sarà ricavata una classifica unica delle 36 squadre partecipanti. Le prime 8 classificate saranno automaticamente qualificate agli ottavi di finale classici, a cui si aggiungeranno in seguito le qualificate tramite i playoff. Agli spareggi parteciperanno dalla nona formazione classificata alla 24esimo: la prima metà saranno teste di serie e la seconda non teste di serie. Ogni duello playoff consisterà in gare di andata e ritorno tra 16 formazioni: le 8 migliori completeranno il tabellone degli ottavi di finale insieme alle altre otto già qualificate direttamente. Le squadre che si classificheranno dal 25esimo all’ultimo posto del girone unico saranno eliminate definitivamente, senza retrocessioni in Europa o Conference League. A partire dagli ottavi di finale in poi, si giocheranno le partite ad eliminazione diretta con andata e ritorno come sempre fatto.

Quante squadre italiane parteciperanno alla Champions League 2024-2025?

Saranno cinque le squadre italiane a partecipare alla prossima edizione della Champions League. Grazie all’ottimo ranking Uefa per Nazioni, infatti, dalla prossima annata la Serie A potrà portare una squadra in più a giocare nella massima competizione europea. L’Inter di Inzaghi sarà l’unica compagine del nostro campionato presente in prima fascia. La Juventus e l’Atalanta verranno inserite in seconda fascia, dove potrebbe esserci anche il Milan. Il Diavolo rischia però di scalare in terza fascia qualora dai playoff si qualificasse una squadra con il ranking più alto. Il Bologna invece – grande sorpresa della stagione – partirà dalla quarta fascia.