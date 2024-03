Vincere è un’arte, ma anche una missione. Nel calcio la vittoria può essere raggiunta grazie a un mix tra la qualità tecnica del gioco e dei giocatori e una necessaria dose di cinismo e duro lavoro, ingredienti fondamentali nelle competizioni agonistiche in cui l’unica cosa che conta – alla fine – è prevalere sull’avversario. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il centrocampista dell’FC Barcelona Pedri passa la palla a fondo campo durante la partita del Soccer Champions Tour tra Real Madrid e FC Barcelona il 29 luglio 2023 all’AT&T Stadium di Arlington, TX. (Foto di Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images)

Il nostro continente ha una splendida tradizione calcistica e può contare delle migliori squadre di calcio del panorama mondiale. Basti pensare che dei nove club più titolati al mondo, ben quattro sono europei. Insomma, non possiamo certo lamentarci. Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una piccola classifica delle 6 squadre più titolate d’Europa. Un vademecum che può sempre tornare utile per approfondire quella che è una sezione fondamentale della storia del calcio. (SCOPRI NELLA PROSSIMA PAGINA LA CLASSIFICA)