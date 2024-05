Champions League, Inter unica italiana in prima fascia: le nuove urne

Champions League sorteggi. Il prossimo anno l’Italia porterà cinque squadre nella massima competizione europea: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Di queste, però, solo i nerazzurri andranno in prima fascia. Si prospetta, dunque, un sorteggio difficile per le altre squadre. (Continua…)

Champions League sorteggi: le nuove urne

Dall’anno prossimo cambia il format della Champions League e di conseguenza cambieranno anche i sorteggi. Le squadre verranno divise in quattro fasce e affronteranno due avversarie da ognuna delle quattro urne, giocando per ogni urna una partita in casa e una in trasferta. Delle cinque squadre italiane solo l’Inter, vincitrice dello scudetto, approderà in prima fascia.

In seconda fascia ci saranno sicuramente Juventus e Atalanta, mentre il Milan dovrà sperare che il Borussia Dortmund non vinca la Champions League, altrimenti scalerà in terza fascia. Il Bologna, che ritrova l’Europa dopo oltre sessant’anni, partirà ovviamente dalla quarta fascia e probabilmente avrà un sorteggio molto duro.