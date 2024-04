Champions League, minaccia attentati negli stati da parte dell’Isis. La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League, semplicemente Champions o con l’acronimo UCL, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. I quarti di finale andranno in scena tra oggi 9 Aprile e domani 10 Aprile 2024 per quanto riguarda in match d’andata, il 16-17 Aprole 2024 invece è in programma il ritorno. Allarme attentati sulla Champions: l’Isis ha minacciato attacchi contro gli stadi che ospiteranno l’andata dei quarti di finale attraverso l’organo mediatico ‘Al Azaim’. (Continua a leggere dopo le foto)

È allarme attentati sui quarti di finale di Champions League in programma tra oggi e domani. L’Isis infatti ha minacciato attacchi contro gli stadi che ospiteranno l’andata dei quarti di finale attraverso l’organo mediatico ‘Al Azaim’: in una foto dei quattro stadi in cui si giocheranno le partite di questa settimana (Emirates Stadium a Londra, Parco dei Principi di Parigi, Civitas Metropolitano e Santiago Bernabeu a Madrid) campeggia la scritta “Kill them all” (Uccideteli tutti), come riportato dallo spagnolo Onda Cero. Il Ministero dell’Interno spagnolo ha già preso contromisure di sorveglianza speciali perché è ritenuta gara ad alto rischio a prescindere dalle minacce dell’Isis. Nonostante la situazione sia sotto controllo, sarà il comitato di competizione con le autorità di pubblica sicurezza a decidere se rafforzare e in che modo le misure di prevenzione nei due stadi madrileni nelle prossime ore.