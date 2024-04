Champions League, l’Italia avrà 5 squadre in gara (e possono diventare 6)

L’Italia avrà cinque squadre al via nella nella nuova Champions League 2024/25. Il ranking Uefa infatti è stato aggiornato dopo le partite che si sono giocate ieri, giovedì 18 aprile 2024. Le uniche possibilità per l’Italia sono di chiudere al primo o al secondo posto del ranking con 5 o forse 6 squadre in Champions. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Mattia Giani, la scoperta sull’ambulanza: cos’è successo veramente

Leggi anche: Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Viktoria Plzen

Ranking UEFA aggiornato al 18 aprile 2024



Italia: 19.429 punti;

Germania: 17.642 punti;

Inghilterra: 17.250 punti;

Francia: 15.583 punti;

Spagna: 15.312 punti.

L’Italia al momento primeggia sulle altre squadre. Al secondo posto c’è la Germania con 17,927 e tre squadre ancora in corsa. In teoria, la Germania può ancora essere prima nel ranking e arrivare a 20,362. Per Inghilterra e Francia invece, i giochi sono fatti. Dopo le partite che hanno visto primeggiare l’Atalanta contro il Liverpool dall’Europa League e la Fiorentina, che è approdata in semifinale di Conference League, la nostra lega rientrerà tra le prime due del ranking Uefa 2023/24. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Quanto guadagna chi vince gli Europei?

Leggi anche: Europa League, le probabili formazioni di Atalanta-Liverpool

L’Italia avrà 5 (o 6) squadre nella Champions League 2024/25

L’Italia potrebbe qualificare ben sei club alla prossima Champions League. Se una tra Atalanta e Roma si aggiudica la Coppa e non figura tra le prime cinque, quindi, automaticamente la Serie A avrà sei squadre. Addirittura le squadre italiane in Europa per la stagione 2024-25 potrebbero diventare dieci se vincesse la Fiorentina alla Conference League. A quel punto la Serie A avrebbe: le prime cinque qualificate in Champions insieme alla vincente dell’Europa League (6), sesta e settima in Europa League insieme alla Fiorentina (3), l’ottava in Conference League.