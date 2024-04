Domenica scorsa, Mattia Giani, calciatore 26enne, è morto durante una partita del campionato di Eccellenza a Campi Bisenzio in seguito ad un malore. Sul caso della sua morte, la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo che però al momento non vede indagati. Nel frattempo, però, si scopre la verità sull’ambulanza che ha cercato di soccorrerlo. (Continua…)

Mattia Giani morto in campo dopo un malore

Il calciatore 26enne Mattia Giani è morto domenica 14 aprile durante una partita del campionato di Eccellenza a Campi Bisenzio. Il giovane ha accusato un malore e non ha più ripreso conoscenza. Secondo quanto riportato nella relazione della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, Giani sarebbe stato “soccorso dal massaggiatore ospite e da un medico presente in tribuna che intervenivano con massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore presente negli spogliatoi”. Sul caso la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo e si indaga per omicidio colposo. Nel frattempo si scopre la verità anche sull’ambulanza che ha cercato di soccorrerlo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)