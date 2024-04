Home | Mattia Giani morto in campo, le strazianti parole del padre

Il weekend calcistico è stato segnato da un doppio evento, che in un caso si è rivelato tragico. A Udine, durante il match di Serie A tra la squadra di casa e la Roma, il difensore N’Dicka si è sentito male ed è stato necessario l’intervento dei medici. Il calciatore adesso sta bene e presto tornerà ad allenarsi. Destino diverso, invece, per Mattia Giani, 26enne deceduto in un campo di Eccellenza a causa di un arresto cardiaco. Il racconto del padre è veramente straziante. (Continua…)

Mattia Giani morto in campo

Il mondo del calcio dilettantistico sconvolto dalla morte di Mattia Giani. Il calciatore 26enne è morto durante una partita di calcio del campionato Eccellenza in seguito ad un arresto cardiaco. Il giovane indossava la maglia numero 7 della squadra Castelfiorentino United 1925. Giani si è accasciato al 15° minuto della partita contro il Lanciotto Campi, disputata all’impianto La Villa di Campi Bisenzio. Sugli spalti c’erano anche i genitori, la fidanzata e il nonno del calciatori, che hanno assistito impotenti alla tragedia. Il racconto del padre è veramente straziante. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)