La scorsa domenica 7 aprile 2024, a Campagna, in provincia di Salerno, un terribile incidente stradale ha fatto due vittime. Due giovani carabinieri sono morti nello schianto: Francesco Pastore e Domenico Ferraro, di 24 e 27 anni. Ad una settimana dal sinistro stradale che ha scosso il Salernitano, arriva un’altra brutta notizia. (Continua dopo le foto)

Incidente a Campagna, come sono morti i due carabinieri

Un’auto dei carabinieri con a bordo tre agenti stava uscendo da un’area di servizio per immettersi sulla strada statale quando SUV Range Rover bianco, che viaggiava ad alta velocità, li ha presi in pieno. È rimasta coinvolta nell’incidente anche una terza auto, una Fiat Punto con alla guida un pensionato di 75 anni. Due dei tre carabinieri a bordo dell’auto sono morti, il terzo invece è rimasto lievemente ferito. (Continua dopo le foto)

L’autista del Suv indagata per omicidio stradale

Alla guida del Range Rover c’era una donna di 31 anni, Nancy Liliano, che è risultata positiva ai primi test tossicologici e alcolemici. La donna, che ha precedenti per droga, è ora indagata per omicidio stradale dalla Procura di Salerno. Dopo l’incidente Nancy Liliano era stata portata in ospedale, dal quale è rientrata nei giorni scorsi. A bordo del Suv era presente anche una ragazza di 18 anni, che però è rimasta illesa. Il tragico incidente purtroppo ha fatto un’altra vittima.

