Autobus in fiamme a Roma, tre persone intossicate dalla nube nera

Roma, un autobus di Tevere Tpl è stato avvolto dalle fiamme causando una densa colonna di fumo nero. Ci sono tre persone coinvolte finite in ospedale per le esalazioni tossiche.

Bus in fiamme: cosa è successo

Un autobus ha preso fuoco in una zona periferica di Roma in via di Tor Sapienza. La vettura coinvolta è un bus della linea 314 di Roma Tpl, che solitamente serve l'area tra Largo Preneste e Rotello. L'evento è accaduto nella tarda mattinata di ieri, domenica 14 aprile, all'incrocio con via Luigi Alemanni, nella zona Est della città. I pompieri giunti sul luogo hanno spento le fiamme in breve tempo, ma la vettura è andata completamente distrutta.

La colonna di fumo nero copre il quartiere

Le fiamme si sono propagate coinvolgendo anche un’auto parcheggiata, alcuni alberi e il dehor di un locale. Dall’autobus in fiamme si è originata una densa colonna di fumo nero, che ha coperto la zona. Purtroppo le esalazioni della nube hanno avuto effetti molto negativi per tre persone che sono finite in ospedale per intossicazione. Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo sono sopraggiunti anche la polizia locale e la polizia.

