La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Un giovane di 17 anni è morto improvvisamente lasciando un vuoto sia all’interno della sua famiglia che della comunità in cui viveva. Il giovano stava male da tre settimane. Sarà eseguita l’autopsia per comprendere le cause del decesso. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Giovanni, morto a 17 anni: i sintomi della febbre, poi il crollo

Giovanni Beltrame, di Urbana, è morto in ospedale dopo tre settimane di ricovero. L’Azienda ospedaliera ipotizza una patologia rara, ma sarà l’autopsia a chirire le vere cause del decesso. Cinque giorni di febbre e, nell’ultima notte che ha trascorso a casa, un attacco epilettico, il primo e anche l’unico mai avuto. Da lì poi è arrivato il ricovero e la decisione di indurgli il coma farmacologico. In terapia intensiva, prima a Schiavonia e solo alla fine all’ospedale di Padova, dove ha trascorso gli ultimi tre giorni e dove nei prossimi giorni si eseguirà l’autopsia.

