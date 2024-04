Tragedia durante il concerto della band italiana: cade dalla scala e muore

Una vera e propria tragedia è avvenuto durante il concerto di una nota band italiana. Uno spettatore è morto in seguito a una lite scoppiata al termine dello spettacolo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia ci sarebbe stato un diverbio poi degenerato in una colluttazione in cui lo spettatore, cadendo da una scale, ha perso la vita. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Subsonica, morto uno spettatore al concerto: i fatti

Il concerto dei Subsonica a Firenze è finito in tragedia. I Subsonica sono un gruppo musicale italiano nato a Torino nel 1996. Nella loro carriera hanno pubblicato dieci album in studio oltre ad aver vinto numerosi premi e riconoscimenti quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Premio Lunezia, Italian Music Awards, Premio Grinzane Cavour, TRL Award ed una partecipazione al Festival di Sanremo. La nuova tournée, prodotta da Live Nation, dei Subsonica toccherà sette città e Palasport nel mese di Aprile 2024. Il primo concerto c’è stato il 3 Aprile a Mantova. La seconda data si è svolta il 4 Aprile a Milano, la terza il 6 Aprile a Conegliano (TV), la quarta l’8 Aprile a Roma, la quinta il 10 Aprile a Bologna e la sesta l’11 Aprile a Firenze, concerto che si è chiuso in tragedia. Ora l’ultima tappa sarà il 13 Aprile a Torino.

