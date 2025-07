Rischio listeria, allerta nei supermercati: scatta il ritiro del prodotto – Un tramezzino afferrato al volo tra una commissione e l’altra, magari durante la pausa pranzo. Un gesto semplice, quasi automatico, che però, stavolta, potrebbe nascondere un’insidia. In apparenza tutto normale: confezione integra, etichetta familiare, ingredienti rassicuranti. Eppure, dietro quell’involucro, si celava qualcosa che ha fatto scattare l’allarme.

Richiamato un lotto di tramezzini per rischio Listeria

È stato infatti richiamato un lotto di tramezzini farciti a marchio Ibis, prodotti da Italia Alimentari Spa e distribuiti nei supermercati Migross. Il motivo? La possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes, come comunicato dal Ministero della Salute, che ha pubblicato l’avviso di richiamo sul portale ufficiale nella sezione dedicata alla sicurezza alimentare.

Di che prodotto si tratta?

Il prodotto incriminato è venduto in confezioni da 170 grammi, con lotto L.163 e data di scadenza 17 luglio 2025. I tramezzini in questione contengono prosciutto Praga, scamorza affumicata, pomodorini e maionese. Lo stabilimento di produzione si trova a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, in via Marconi 3.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva