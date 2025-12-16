Follia sul bus in Italia, l’aggressione shock con un coltello – Un autista Atac è stato ferito con un coltello nella serata di lunedì 15 dicembre 2025 durante il servizio su un autobus urbano nella periferia est di Roma. L’accaduto si è verificato a bordo di un mezzo della linea 724 in via di Grotte Celoni, poco dopo le ore 18.00, con diversi passeggeri presenti.

Follia sul bus in Italia, l’aggressione shock con un coltello

Le prime informazioni riferiscono che un uomo, salito come passeggero, si è avvicinato alla cabina di guida e ha agito improvvisamente contro il conducente. Le motivazioni del gesto restano al momento sconosciute.

Dinamica dell’aggressione a Roma

L’aggressore ha estratto un’arma da taglio colpendo il conducente di 42 anni a una mano. Subito dopo l’attacco, il responsabile si è dato alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

