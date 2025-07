Madonna di Trevignano, la verità arriva dal perito Giardina: “Di chi è il dna sulla statua”

Un’attesa durata mesi, centinaia di fedeli coinvolti, polemiche infuocate e sospetti di truffa. Il caso di Trevignano Romano, con al centro le presunte lacrimazioni di sangue della Madonna e le apparizioni mistiche raccontate da Gisella Cardia, prende una piega decisiva. Oggi, fuori dal Tribunale di Civitavecchia, è stato il perito nominato dalla gip, il genetista forense Emiliano Giardina, a parlare chiaro: il sangue sulla statua e sul quadro di Cristo è solo di Gisella Cardia. Nessun miracolo, nessuna presenza misteriosa. Solo DNA della veggente.

La perizia di Giardina e il colpo di scena in aula

Un’udienza lampo quella che si è tenuta stamattina, durata appena due ore. Ma quanto basta per segnare un passaggio cruciale nelle indagini per truffa che coinvolgono i coniugi Cardia. Giardina, docente e genetista dell’Università di Tor Vergata, ha illustrato la sua relazione tecnica: “Non ci sono tracce miste. Il profilo genetico trovato è uno solo: quello di Gisella Scarpulla, in arte Gisella Cardia.”

Nessun’altra presenza rilevante è stata riscontrata, nemmeno a livello parziale. I campioni prelevati da statua e quadro coincidono perfettamente. Un risultato che, secondo lo stesso perito, “non lascia margini di interpretazione.”

Niente miracoli: il sangue è solo della veggente

Giardina ha confermato anche la totale sovrapposizione dei dati con le precedenti analisi del RIS risalenti al 2016. I macchinari usati per gli esami di laboratorio sarebbero tra i più sofisticati in circolazione e, secondo il perito, i risultati ottenuti permettono di “determinare la verità scientifica con certezza assoluta”.

Un verdetto secco, che spazza via mesi di dichiarazioni, apparizioni, messaggi dal cielo e presunte stigmate. Quel sangue che la Madonna avrebbe versato in lacrime davanti ai fedeli è semplicemente il suo. Nessun altro DNA, nessuna prova che possa suggerire la presenza di qualcosa di sovrannaturale.

