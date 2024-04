Simona, la tragedia dopo la cena in pizzeria: morta dopo 12 ore di agonia

Simona Serra, giovane ventunenne di Caserta, è morta nel primo pomeriggio di ieri. Era stata coinvolta in un incidente dopo una cena in pizzeria. Dodici ore di agonia, in cui la famiglia aveva pregato a lungo. Il cuore di Simona, però, ha smesso di battere. Dolore e sconforto per la sua tragica scomparsa. (Continua…)

Travolta a Pozzuoli, Simona Serra morta dopo 12 ore di agonia

Il cuore di Simona Serra ha smesso di battere nel primo pomeriggio di ieri. La giovane era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Simona era rimasta coinvolta in un incidente qualche ora prima. Aveva trascorso una cena in pizzeria, poi il drammatico evento. Poco dopo le 22:30, la giovane è stata travolta da un diciannovenne a bordo di una Wolkswagen Polo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)