Choc dopo il bagno in piscina, sei bambini finiscono in ospedale: scoperta sconvolgente

Nella mattinata di venerdì 11 luglio, un grave episodio si è verificato in piscina. Durante le attività di un centro estivo, diversi bambini hanno manifestato sintomi di irritazione alle vie respiratorie, bruciore agli occhi e tosse. L’evento ha generato immediato allarme tra i presenti e lo staff.

Vicenza, 6 bambini si sentono male in piscina

L’episodio si è verificato presso una struttura natatoria del quartiere San Pio X a Vicenza. La richiesta di aiuto è stata inoltrata tempestivamente non appena i bambini hanno accusato i primi sintomi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza del Suem 118, un’automedica, i Vigili del Fuoco con il nucleo specializzato in contaminazioni ed una pattuglia della Polizia di Stato. I tecnici dello Spisal hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la natura della contaminazione e valutare la sicurezza dell’impianto. Le operazioni di soccorso sono state rapide e coordinate.

Condizioni dei bambini e degli accompagnatori

Almeno sei minori, di età compresa tra 7 e 10 anni, sono stati sottoposti a controlli medici e trasferiti in via precauzionale al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vicenza (San Bortolo). Le prime comunicazioni ufficiali dell’Ulss Berica hanno confermato che nessuno dei piccoli pazienti presenta condizioni cliniche gravi. Anche nove adulti, accompagnatori dei bambini, sono stati visitati per accertamenti.

