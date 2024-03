Regina morta a 7 anni in un incidente: le sue ultime parole sono strazianti

Giovedì scorso, in un incidente sulla Pontina Vecchia, a pochi passi da Ardea, è morta una bambina di sette anni, Regina Pietra. Poco fa il Messaggero ha rivelato quali sono state le ultime parole rivolte alla mamma e sono davvero strazianti. (Continua…)

Bambina morta nell’incidente a Roma

Giovedì scorso un terribile incidente sulla Pontina Vecchia, a pochi passi da Ardea, ha causato la morte di una bambina di sette anni. La piccola era andata a fare compere per le festività pasquali insieme al fratello e alla mamma, che guidava la macchina. La donna è ricoverata in terapia intensiva al San Camillo ed è fuori pericolo, mentre per la piccolo non c’è stato nulla da fare. Il Messaggero ha rivelato quali sono state le sue ultime parole rivolte alla mamma. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)