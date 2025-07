Traffico da bollino rosso, le giornate peggiori saranno queste: cosa ci aspetta

Per molti italiani il conto alla rovescia è finito: è tempo di vacanze. Con l’arrivo di metà luglio parte ufficialmente l’esodo estivo e, puntuale come ogni anno, torna anche l’incubo del traffico da bollino rosso. A ridosso del weekend del 12 e 13 luglio, la situazione su strade e autostrade si fa sempre più complicata: viabilità congestionata, partenze intelligenti che si rivelano tutt’altro che tali e chilometri di code verso le località balneari e montane.

A lanciare l’allarme è Viabilità Italia, che ha pubblicato le previsioni per le giornate più a rischio. Il weekend in arrivo sarà uno dei più critici della stagione, con traffico già intenso a partire da oggi, venerdì 11 luglio. E per chi pensa di partire sabato o domenica, non andrà molto meglio.

Venerdì 11 luglio: inizia il caos, il pomeriggio è da bollino rosso

Secondo i dati diffusi dalla Polizia Stradale, il primo grande flusso di partenze si registrerà già nella giornata di oggi, venerdì 11 luglio. Il mattino sarà caratterizzato da traffico sostenuto (bollino giallo), ma con il passare delle ore la situazione peggiorerà notevolmente. Nel pomeriggio si passerà al bollino rosso, con code previste soprattutto sulle arterie principali in uscita dalle grandi città e lungo i tratti che conducono alle mete turistiche più gettonate.

Occhi puntati soprattutto su Autostrada A1 (Milano-Napoli), A14 Adriatica, A4 Torino-Trieste e A22 del Brennero, tutte interessate da flussi importanti verso sud e nord-est. Chi può, farebbe bene a evitare le fasce orarie centrali, oppure a pianificare percorsi alternativi.

Sabato 12 e domenica 13 luglio: i bollini del weekend

Le giornate di sabato 12 e domenica 13 luglio saranno completamente segnate dal traffico. Tuttavia, a differenza di oggi, sabato si prevede una giornata da bollino giallo, con traffico intenso ma tendenzialmente più gestibile rispetto al venerdì.

La vera criticità arriverà domenica pomeriggio, quando scatterà di nuovo il bollino rosso per il traffico del rientro. La mattina sarà caratterizzata da un flusso più lieve (bollino giallo), ma il pomeriggio vedrà code e rallentamenti in direzione opposta rispetto a sabato, con rientri massicci verso le città.

