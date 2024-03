Home | Investono due persone e rapinano una donna: è caccia all’uomo in Italia

Scene da film quelle avvenute ieri sera nel nostro paese. Ignoti a bordo di un auto, per cause ancora ignote, hanno investito due uomini a bordo di uno scooter. I malviventi hanno poi abbandonato la vettura, che era stata rubata in precedenza, ed hanno rapinato una donna della sua auto, esplodendo anche alcuni colpi d’arma da fuoco. (Continua…)

Investono due uomini e rapinano una donna

Nella tarda serata di ieri, alcuni ignoti, a bordo di un auto risultata rubata, hanno investito due uomini a bordo di uno scooter. Il primo di questi ha 23 anni e risulterebbe pregiudicato, mentre il secondo ha 31 anni. I due malviventi hanno poi abbandonato l’auto con cui hanno investito i due centauri ed hanno rapinato una donna della sua auto, esplodendo anche alcuni colpi d’arma da fuoco. Le forze dell’ordine sono intervenute poco dopo sul posto e attualmente sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)