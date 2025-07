“Devo dirlo…”: Conte rosica in diretta Tv su Meloni, cos’è successo (VIDEO) – Giorgia Meloni ha raggiunto 989 giorni consecutivi alla guida dell’esecutivo, superando così Giuseppe Conte che si era fermato a 988. Con questo risultato, Meloni diventa l’undicesimo presidente del Consiglio più longevo della storia della Repubblica Italiana. Si tratta di un dato che, pur essendo soprattutto simbolico, assume rilievo nel contesto di una stabilità politica spesso fragile. La conferma del sorpasso è arrivata da YouTrend, che ha diffuso il dato attraverso i social. La notizia è stata accolta con favore da Fratelli d’Italia, che ha sottolineato la “serietà e lungimiranza” della premier rispetto ai governi precedenti. La classifica si basa sui giorni effettivi di permanenza a Palazzo Chigi e riflette la frequente alternanza tra crisi e governi di transizione che caratterizza la politica italiana.

Reazioni politiche al sorpasso di Meloni su Conte

Il superamento di Conte da parte di Meloni assume particolare rilevanza considerando il diverso contesto politico. Conte aveva guidato due esecutivi di composizione differente, uno giallo-verde e uno giallo-rosso, attraversando fasi di grande instabilità, tra cui la pandemia. Meloni, invece, ha mantenuto una maggioranza coesa per quasi mille giorni. L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato durante la trasmissione “In Onda” su La7: “Governo Meloni sorpassa il mio? Sono personaggi in cerca d’autore, Fratelli d’Italia è ossessionato dalla mia presenza. Agli italiani interessa che il governo Meloni abbia stabilito il record di durata o cosa ha fatto per il Paese?”. La dichiarazione evidenzia l’irritazione del leader del Movimento 5 Stelle, oggi all’opposizione ma ancora parte attiva nel dibattito pubblico.

Classifica dei presidenti del Consiglio più longevi

La graduatoria dei presidenti del Consiglio con il maggior numero di giorni al governo vede al primo posto Silvio Berlusconi con 3.339 giorni suddivisi in quattro mandati. Seguono Giulio Andreotti (2.678 giorni), Alcide De Gasperi (2.591), Aldo Moro (2.279), Amintore Fanfani (1.659), Romano Prodi (1.608), Bettino Craxi (1.353), Mariano Rumor (1.104), Antonio Segni (1.088) e Matteo Renzi (1.024). Giorgia Meloni si posiziona subito dopo Renzi, e potrebbe superarlo nelle prossime settimane. La durata del governo non è necessariamente indice di efficacia, ma la stabilità politica rimane un parametro importante in un sistema parlamentare come quello italiano, caratterizzato da frequenti cambi di maggioranza. Il superamento di Conte da parte di Meloni evidenzia la solidità dell’attuale maggioranza e la capacità di mantenere il controllo di Palazzo Chigi.

