Uova di Pasqua e colombe, maxi blitz dei Nas: come erano conservate

In prossimità delle festività pasquali, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con il Ministero, ha intensificato le attività di controllo sui prodotti tipici della Pasqua, in particolare su dolci come le classiche uova di Pasqua o le colombe. I Nas hanno sequestrato circa due tonnellate di prodotti conservati non regolarmente. (Continua…)

Uova di Pasqua e colombe sequestrate

I Nas hanno svolto controlli in alcuni laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe e molti di questi sono state riscontrate irregolarità. I Nas hanno infatti sequestrato almeno 2 tonnellate di alimenti per un valore di 267mila euro. I prodotti, in diversi casi, erano mal conservati. (Scopriamo tutti i dettagli nella prossima pagina…)