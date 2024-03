Scomparso a soli 3 anni, poi la scoperta choc sui genitori

La storia che stiamo per raccontarvi sembra tratta da una serie tv crime, eppure questa volta è tutto vero. Un racconto agghiacciante che ha sconvolto l’opinione pubblica, in ansia per la sorte del piccolo di 3 anni, visto per l’ultima volta il 20 Febbraio 2024 e poi scomparso nel nulla. Dopo aver eseguito numerosi indagini, le Forze dell’Ordine hanno un terribile sospetto. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Tragedia in famiglia: ragazza diciottenne uccide il padre a coltellate

Leggi anche: Tragedia in famiglia, cosa trovano dentro l’asciugatrice: l’orrore davanti ai loro occhi

Leggi anche: Tragedia alla festa di compleanno: la lite finisce malissimo

Leggi anche: Tragedia nel calcio: il giovane muore a soli 20 anni

La storia di Elijah, bimbo di 3 anni scomparso nel Wisconsin

La storia di Elijah, un bimbo di 3 anni scomparso nel Wisconsin, negli Stati Uniti, vi lascerà completamente senza parole. Un’intera comunità è in ansia per la sorte del piccolo Elijah Vue, visto per l’ultima volta il 20 Febbraio 2024 e poi scomparso nel nulla. Stando alle indagini, come riportato da The social post e da diverse fonti locali, il bambino di soli 3 anni era stato mandato dalla madre a casa del fidanzato affinché quest’ultimo gli insegnasse “a diventare uomo”. Il sospetto, terribile, è che possa essere rimasto vittima di folli violenze. A ricostruire quanto accaduto è stata la Associated Press.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”