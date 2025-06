Kate Middleton, sudditi in allarme: cosa sta succedendo

Dopo l’assenza al Royal Ascot, i sudditi britannici si chiedono se Kate Middleton parteciperà a Wimbledon 2025, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. La principessa del Galles, che da mesi affronta una battaglia contro il cancro, si mostra in pubblico raramente, ma il suo legame con lo sport e il ruolo istituzionale che ricopre potrebbero spingerla a fare un’eccezione. Ecco cosa sappiamo finora sulla sua possibile presenza.

L’assenza al Royal Ascot e le nuove incertezze

La mancata partecipazione di Kate Middleton al Royal Ascot, evento mondano attesissimo dalla nobiltà britannica, ha acceso un campanello d’allarme. La principessa, attesa accanto al principe William, ha annullato la sua presenza all’ultimo momento, alimentando nuove speculazioni sul suo reale stato di salute. Un’assenza pesante, soprattutto perché non era prevista fino a poche ore prima dell’inizio dell’evento.

In molti ora temono che anche la sua apparizione a Wimbledon possa saltare. Il torneo, che prenderà il via lunedì 30 giugno, rappresenta un momento chiave per la famiglia reale, e la sua eventuale assenza si farebbe notare tanto sul piano simbolico quanto su quello istituzionale.

Un legame speciale con Wimbledon e il tennis

La passione di Kate Middleton per il tennis è nota da tempo. In un documentario della BBC del 2017, aveva raccontato: «Ho guardato Wimbledon, ha fatto parte della mia crescita. Mi ha ispirato da piccola e continua a farlo ancora oggi». Non è solo un interesse personale, però. Dal 2016, la principessa è patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, il club che organizza il torneo.

Questa carica comporta anche compiti ufficiali: per tradizione, è proprio Kate a consegnare i trofei ai vincitori delle finali, sia femminili che maschili. L’anno scorso, non aveva preso parte alla premiazione del singolare femminile (dove fu sostituita da Debbie Jevans), ma era presente alla finale maschile, in cui aveva consegnato il trofeo a Carlos Alcaraz. La sua figura, dunque, non è solo cerimoniale, ma profondamente intrecciata alla storia recente del torneo.

